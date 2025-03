Schweres Erdbeben der Stärke 7,4 erschüttert Thailand und Myanmar

Ein starkes Erdbeben hat unter anderem die thailändische Hauptstadt Bangkok erschüttert. Auch Myanmar scheint davon betroffen gewesen zu sein. Auch in den vietnamesischen Städten Hanoi und Ho Chi Minh City spürten Anwohner das Beben. Zunächst gab es keine Berichte über Schäden und Opfer in den südostasiatischen Ländern.

Erdbeben in Thailand: Geoforschungsinstitut misst Stärke 7,4

Das Deutsche Geoforschungsinstitut (GFZ) in Potsdam meldete ein Erdbeben der Stärke 7,4 in Myanmar, die US-Erdebebenwarte USGS verzeichnete die Stärke 7,7. Nach Angaben des Helmholtz-Zentrums befand sich das Beben in einer geringen Tiefe von zehn Kilometern, das Epizentrum wurde ersten Berichten zufolge im benachbarten Myanmar verortet, rund 50 Kilometer östlich der Stadt Monywa.

Videos in sozialen Netzwerken zeigen die heftigen Erschütterungen. Auf Bangkoks Hochhäusern schwappten etwa Hotelpools über, die Wassermassen stürzten herunter.

Minutenlanges Beben in Bangkok – Patienten aus Krankenhaus gebracht

Die Menschen in Bangkok haben panisch ihre Häuser verlassen, als die Erde dort minutenlang bebte. Im Stadtteil Silom im Zentrum der Hauptstadt waren Tausende Menschen auf der Straße, viele rannten. Auch Helfer im Einsatz leiteten die Menschen an, sich unter freien Himmel zu begeben und die Gebäude zu verlassen. Aus den Krankenhäusern wurden Patienten auf die Straßen gebracht.

Erst vor wenigen Tagen hatte es ein heftiges Erdbeben in Neuseeland gegeben. Auch in Europa, in Italien, kommt es nahe des Supervulkans derzeit immer wieder zu Erschütterungen der Erde.

Mehr Informationen folgen in Kürze.