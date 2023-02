Hunderte Menschen sterben bei Erdbeben in Türkei und Syrien

Bei einem schweren Erdbeben in der türkisch-syrischen Grenzregion kamen Hunderte Menschen ums Leben. Das ganze Ausmaß der Katastrophe ist noch nicht absehbar.

Das schwerste Erdbeben im östlichen Mittelmeerraum seit hundert Jahren hat Teile der Südost-Türkei und Nord-Syriens zerstört. Allein in der Türkei stürzten nach dem Beben der Stärke von bis zu 7,8 in der Nacht zum Montag fast 2000 Wohngebäude in Städten und Dörfern entlang der syrischen Grenze ein. Millionen Menschen leben im türkisch-syrischen Katastrophengebiet, mehr als 500 wurden bis Mittag tot geborgen, doch die Opferzahl dürfte in die Tausende steigen.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan sprach am Montagmittag von 912 Toten. Die Versorgung der Überlebenden mitten im Winter wird schwierig, besonders in den syrischen Flüchtlingslagern und kriegszerstörten Städten wie Aleppo.

Die Türkei liegt auf der Grenze zwischen zwei tektonischen Platten, die ständig in Bewegung sind, und ist Erdbeben gewöhnt. Ein Unglück wie am Montag hat es jedoch seit fast hundert Jahren nicht mehr gegeben: Schäden wurden in einem Gebiet vom syrischen Aleppo bis ins 300 Kilometer entfernte Diyarbakir in der Türkei gemeldet.

Erdbeben in der Türkei: Zahlreiche Tote und große Schäden

Das Beben kurz nach 4 Uhr Ortszeit (2 Uhr MEZ) hatte nach Angaben türkischen Erdbebenwarte eine Stärke von 7,4, nach US-Angaben waren es sogar 7,8. Das ist das schlimmste Beben in dieser Region seit hundert Jahren und stärker als das Beben, das im Jahr 1999 in der Nähe von Istanbul rund 20.000 Menschen tötete. Im Jahr 1939 starben im nordostanatolischen Erzincan mehr als 30.000 Menschen bei einem Beben der Stärke 7,8. Für Syrien war der Erdstoß vom Montag das schwerste Beben seit den 1920ern.

Bis zum Mittag registrierten die türkischen Behörden rund 1700 zerstörte Gebäude und mehr als 2300 Verletzte. Das Epizentrum lag in der Nähe der Provinzhauptstadt Kahramanmaras, rund 90 Kilometer nördlich der syrischen Grenze. Nach Angaben des türkischen Katastrophenschutzamtes entlud sich die tektonische Spannung nur sieben Kilometer unter der Erdoberfläche – bei solchen flachen Beben sind die Schäden häufig größer als bei Erschütterungen tiefer im Erdinnern. Bis zum Mittag wurden fast 70 Nachbeben gezählt, viele davon schwer.

Türkei immer wieder von schweren Erdbeben betroffen

In Kahramanmaras und anderen Städten kollabierten ganze Reihen von Wohnblocks. Helfer gruben sich auf der Suche nach Opfern durch Betonplatten und Baustahl. Tausende Obdachlose sollten in Moscheen untergebracht werden. Der Flughafen in Hatay am Mittelmeer musste wegen schwerer Schäden geschlossen werden, andere Flughäfen in der Region wurden für zivile Flüge gesperrt, um sie für die Ankunft von Helfern und Hilfsgütern freizuhalten.

Auf der türkischen Seite der Grenze bebte die Erde in 17 Provinzen von Adana am Mittelmeer im Westen bis nach Hakkari im äußersten Südosten der Türkei am Dreiländereck mit dem Irak und dem Iran. Insgesamt leben in der Region mehr als 15 Millionen Menschen, das sind knapp 20 Prozent der türkischen Bevölkerung. Einige Städte des Erdbebengebietes beherbergen zudem Hunderttausende Flüchtlinge aus Syrien.

Erdbeben: Hilfsorganisation "Weißhelme" bittet um internationale Hilfe

In den betroffenen Gegenden von Syrien leben nach zwölf Jahren Krieg zwar weniger Menschen als auf der türkischen Seite der Grenze, doch leiden sie schon in normalen Zeiten unter Versorgungsmängeln. Die Regierung in Damaskus bezifferte die Zahl der Todesopfer in ihrem Machtbereich, der die Millionenstadt Aleppo einschließt, wenige Stunden nach der Katastrophe auf mindestens 237.

Noch schlimmer sah es in den Gegenden entlang der türkischen Grenze aus, die von Regierungsgegnern kontrolliert werden. Ein Sprecher der Hilfsorganisation „Weißhelme“ meldete sich am Morgen per Video aus dem Rebellengebiet im Nordwesten Syriens. Hinter ihm war eine Straße zu sehen, in der alle Häuser zerstört waren. Die „Weißhelme“ helfen normalerweise nach Luftangriffen der Syrer oder Russen. Am Montag waren sie im kalten Winterregen nach dem Erdbeben im Einsatz. „Hunderte Menschen sind tot, vielleicht tausende verletzt“, sagte der Helfer mit brechender Stimme. „Viele Familie sind noch unter den Trümmern begraben. Wir brauchen Hilfe.“

Auch Russland und Ukraine wollen Hilfe nach Syrien schicken

In der Rebellenprovinz Idlib und anderen Teilen Nord-Syriens wohnten viele Menschen bisher in Zelten, in halbfertigen Häusern oder in den Ruinen zerstörter Gebäude. Viele Unterkünfte hielten dem Beben nicht Stand. „Unsere Gesundheitsstationen sind voll mit Verletzten und den Leichen der Todesopfer“, sagte Fadi al-Dairi von der Hilfsorganisation Hihfad unserer Zeitung.

Deutschland und andere Staaten boten der Türkei und Syrien ihre Hilfe an. Auch die Kriegsgegner Ukraine und Russland erklärte, sie seien zur Entsendung von Hilfe nach der Katastrophe bereit. Die Niederlande wollen Bergungsspezialisten in die Türkei entsenden.