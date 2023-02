Mindestens 170 Menschen sterben bei Erdbeben in Südosttürkei

Bei einem schweren Erdbeben in der türkisch-syrischen Grenzregion kamen mindestens 170 Menschen ums Leben. Das ganze Ausmaß der Katastrophe ist noch nicht absehbar.

Mindestens 170 Menschen sind bei einem schweren Erdbeben in der türkisch-syrischen Grenzregion gestorben. In der Türkei kamen 76 Menschen ums Leben, so die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu am Montag unter Berufung auf Behörden. In Syrien starben mindestens 99 Menschen. Das berichtete das Staatsfernsehen unter Berufung auf das Gesundheitsministerium.

Am frühen Montagmorgen hatte ein Erdbeben der Stärke 7,4 die Südosttürkei erschüttert. Laut der Katastrophenschutzbehörde Afad lag das Epizentrum in der Provinz Kahramanmaras nahe der syrischen Grenze. Kurz darauf sein ein weiteres Beben der Stärke 6,6 in der Provinz Gaziantep gemessen worden. Zuvor hatte das Geoforschungszentrum Potsdam hatte zuvor Beben der Stärken 7,4 und 7,9 gemeldet. Nach offiziellen Angaben war das Erdbeben auch in Israel zu spüren.

Erdbeben in der Türkei: Zahlreiche Tote und große Schäden

Noch ist das Ausmaß der Katastrophe nicht absehbar. Mindestens neun Provinzen in der Südosttürkei sind nach offiziellen Angaben betroffen, darunter Kahramanmaras und das mehr als 300 Kilometer weiter entfernte Diyarbakir. Etliche Häuser stürzten ein – alleine in der Provinz Malatya waren es 140 Stück, wie der Sender CNN Türk berichtet.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Auf Bildern ist zu sehen, wie Helfer versuchten, Menschen aus den Trümmern zu bergen. Laut dem Innenminister Süleyman Soylu habe man Rettungsteams aus dem ganzen Land zusammengezogen und um internationale Unterstützung gebeten. Inzwischen hätte es bereits mehr als 22 Nachbeben gegeben.

Türkei immer wieder von schweren Erdbeben betroffen

Immer wieder ist die Türkei von schweren Erdbeben betroffen. Dort grenzen zwei der größten Kontinentalplatten aneinander: die afrikanische und die eurasische. Der größte Teil der türkischen Bevölkerung lebt faktisch in ständiger Erdbebengefahr.

Eines der folgeschwersten Erdbeben ereignete sich im Oktober 2020 in Izmir. Damals kamen mehr als 100 Menschen ums Leben. Im Jahr 1999 war die Türkei von einer der schwersten Naturkatastrophen in ihrer Geschichte getroffen worden: Ein Beben der Stärke 7,4 in der Region um die nordwestliche Industriestadt Izmit kostete mehr als 17.000 Menschen das Leben. Experten erwarten auch für die größte türkische Stadt Istanbul in naher Zukunft ein starkes Erdbeben. (mit dpa)

Lesen Sie dazu auch