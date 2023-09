Mohammed von Marokko: Der König, der sein Volk nicht hört

Nach dem Erdbeben mit weit mehr als 2000 Toten lehnt Mohammed von Marokko internationale Hilfe weitgehend ab. Die Notrufe aus den Bergen werden verzweifelter.

Die Menschen im Erdbebengebiet nahe Marrakesch beerdigen ihre Toten. Rund 2500 waren es am Montag schon – und immer noch finden die Rettungsteams neue Opfer in den Trümmern. Doch während seine Untertanen Massengräber schaufeln, lehnt Marokkos König Mohammed VI. internationale Hilfe mit einigen Ausnahmen ab. Dabei sind die nationalen Rettungskräfte mit der Suche nach Überlebenden völlig überfordert.

Marokkos König war zum Zeitpunkt des Erdbebens nicht im Land

Schon Stunden nach den schweren Erdstößen in der Nacht zum Samstag gingen im Palast des 60-jährigen Herrschers Beileidsbekundungen und Hilfsangebote aus aller Welt ein. Doch Mohammed, der seit 1999 sein Land mit strenger Hand führt, schwieg. Inzwischen weiß man, dass sich der König, laut Verfassung der weltliche und religiöse Führer des Landes, gar nicht in seinem Palast in der Hauptstadt Rabat befand. Sondern dass er sich, wie so oft, in seiner Luxusresidenz in Paris aufhielt. Erst mit einem Tag Verspätung gab es ein indirektes Lebenszeichen von Marokkos Monarchen, der inzwischen in die Heimat zurückgeflogen war: Der Palast veröffentlichte eine Erklärung des königlichen Kabinetts, in dem mitgeteilt wurde, dass "Ihre Majestät" angeordnet habe, den Erdbebenopfern zu helfen. Zudem bedankte sich Mohammed in dieser Mitteilung für die internationale Solidarität und die Angebote, bei der Bergung von Opfern zu kooperieren. Dann herrschte wieder einen Tag Stille – während in Dutzenden zerstörten Dörfern die Menschen starben.

König Mohammed VI. von Marokko begrüßte 2019 Papst Franziskus in Rabat. Foto: Fadel Senna, AP/dpa (Archivbild)

Zwei Tage nach der Katastrophe kam am Montag schließlich aus dem Palast eine überraschende Abfuhr für die internationalen Hilfsorganisationen, die in ganz Europa – auch in Deutschland, Österreich oder der Schweiz – bereits auf gepackten Ausrüstungskisten saßen und auf grünes Licht aus Rabat warteten: "In diesem Moment" sei massive ausländische Hilfe nicht sinnvoll, ließ Mohammed über sein Innenministerium verlauten. Warum? "Weil ein Mangel an Koordination kontraproduktiv sein könnte", heißt es in dem Kommuniqué weiter. Eine Ausnahme machte Rabat lediglich für vier Hilfsangebote: Rettungsteams aus Spanien, Großbritannien, Katar und den Vereinigten Arabischen Emiraten durften inzwischen einreisen. Doch auch diese – sehr klein dimensionierte – internationale Hilfe dürfte für die meisten Verschütteten zu spät kommen. Die Erfahrung lehrt, dass es nach 72 Stunden unter Trümmern nur wenig Hoffnung gibt, Überlebende zu finden.

Dörfer im Atlas-Gebirge warten auf Hilfe

Unterdessen wächst in den am schlimmsten betroffenen Bergdörfern im Süden und Westen der Touristenhochburg Marrakesch die Verzweiflung und die Wut der Menschen, die sich von Staatschef Mohammed und seiner Regierung im Stich gelassen fühlen. In den offiziellen Medien Marokkos, die weitgehend vom Königshaus kontrolliert werden, lobt man derweil die "heldenhaften Anstrengungen" des nationalen Militärs. Aus der Katastrophen-Provinz Al Haouz, in der eine halbe Million Menschen leben und in der das Epizentrum dieses apokalyptischen Erdbebens lag, werden währenddessen über die sozialen Netzwerke Notrufe an die Welt gesendet: Per Video berichtet ein Mann namens Mustapha über die Lage in seinem Dorf Tazolt und in den Nachbarorten: "Viele Menschen liegen noch unter den Trümmern. Deswegen ist die Zahl der Toten sehr viel größer als bisher bekannt. Einige Dörfer wurden völlig zerstört – ohne dass es dort noch Anzeichen von Leben gibt."

Rettungskräfte suchen in Ouirgane in der Provinz Al Haouz nach Überlebenden. Foto: Khaled Nasraoui, dpa

Nach den neusten Angaben des marokkanischen Innenministeriums wurden bis zum Montag 2497 Tote geborgen – davon 1452 in der Provinz Al Haouz. Und: "Noch immer sind mehrere Dörfer im Atlas-Gebirge von der Außenwelt abgeschnitten und warten auf Rettungskräfte", meldet die marokkanische Nachrichtenseite Hespress. "König Mohammed muss uns Hilfe schicken", bitten Dorfbewohner im französischen TV-Sender TF1.

Doch Mohammed scheint all dies kaum zu berühren. Er zeigt bisher wenig Anzeichen von Anteilnahme am Schicksal seiner 37 Millionen Untertanen. Viele Marokkaner werfen ihrem allmächtigen Herrscher – wenn auch aus Angst vor Repressalien nur hinter vorgehaltener Hand – schon lange vor, besonders durch Abwesenheit und Desinteresse zu glänzen. Die französische Onlinezeitung Mondafrique bringt dieses Gefühl mit einer Karikatur auf den Punkt. In der Satirezeichnung informiert ein Diener den König mit den Worten: "Majestät! Das Königreich ist durch ein schweres Erdbeben erschüttert worden." Mohammed, der neben einer Flasche mit Alkoholischem am Fenster steht, antwortet: "Ach wirklich? Ich habe davon nichts gemerkt!"