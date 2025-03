Schweres Erdbeben in Südostasien: Tausende Tote werden befürchtet

Nach dem Erdbeben in Myanmar ist die Zahl der bestätigten Todesopfer laut offiziellen Angaben auf mehr als 1600 gestiegen. Wie die Militärführung des südostasiatischen Landes im Staatsfernsehen zudem bekanntgab, wurden mehr als 2370 Menschen verletzt.

Rohbau eines Wolkenkratzers stürzt in Bangkok ein

Ein starkes Erdbeben hatte die thailändische Hauptstadt Bangkok und das südostasiatische Land Myanmar am Freitag um 13.30 Uhr (Ortszeit) erschüttert. Das Epizentrum lag Berichten zufolge in Myanmar, dort sind unter anderem eine alte Brücke, eine Moschee und ein Kloster eingestürzt. Im Landesinneren in Aung Ban kollabierte ein Hotel, viele Menschen sollen dort eingeschlossen sein. Zudem gab es ein starkes Nachbeben. Es herrscht zudem die Sorge, dass Dämme am Fluss Irrawaddy beschädigt worden sein und brechen könnten. Laut Wissenschaftlern gibt es zudem eine realistische Gefahr von weiteren Erdbeben in der Region.

Laut einer Schätzung der US-Erdbebenwarte USGS könnte die Opferzahl in die Tausende gehen. Das Institut befürchtet, dass in Myanmar und den anderen betroffenen Regionen insgesamt mehr als 10.000 Menschen ums Leben gekommen sein könnten.

Icon Vergrößern Erdbeben-Opfer auf dem Gelände eines Regierungskrankenhauses. Foto: Uncredited, The Myanmar Military True News Information Team/AP/dpa Icon Schließen Schließen Erdbeben-Opfer auf dem Gelände eines Regierungskrankenhauses. Foto: Uncredited, The Myanmar Military True News Information Team/AP/dpa

In Bangkok wurde der Notstand ausgerufen. Viele Arbeiter sollen unter den Trümmern eines eingestürzten Rohbaus eines mehr als 30 Stockwerke hohen Gebäudes eingeschlossen sein. Videos im Internet zeigten, wie das Gebäude in sich zusammenstürzte, während Arbeiter davonliefen. In Thailand wurden insgesamt drei Todesfälle offiziell bestätigt, Medien berichten von bis zu zehn Toten und alleine 101 Vermissten in Bangkok. Das Auswärtige Amt teilte mit, es gebe keine Erkenntnisse über betroffene Deutsche. Die Lage bleibt aber noch sehr unübersichtlich. Auf den bei Urlaubern beliebten Inseln Koh Samui und Phuket spürten Anwohner nichts von dem Erdstoß.

Erdbeben in Thailand: Geoforschungsinstitut misst Stärke 7,6

Auch in China, Indien und Vietnam spürten Anwohner das Beben. Das Ausmaß der Schäden scheint in diesen Ländern jedoch deutlich geringer zu sein, Tote wurden bislang nicht vermeldet.

Icon Vergrößern Ein beschädigtes Kloster in Myanmar ist nach dem Erdbeben zu sehen. Foto: Aung Shine Oo, dpa/AP Icon Schließen Schließen Ein beschädigtes Kloster in Myanmar ist nach dem Erdbeben zu sehen. Foto: Aung Shine Oo, dpa/AP

Das Deutsche Geoforschungsinstitut (GFZ) in Potsdam meldete ein Erdbeben der Stärke 7,6 in Myanmar, die US-Erdebebenwarte USGS verzeichnete die Stärke 7,7. Nach Angaben des Helmholtz-Zentrums befand sich das Beben in einer geringen Tiefe von zehn Kilometern, das Epizentrum wurde ersten Berichten zufolge rund 50 Kilometer östlich der Stadt Monywa verortet. Zudem registrierten die US-Forscher ein paar Minuten später etwas südlich ein weiteres Erbeben mit einer Stärke von 6,4. Einen Tag nach dem Beben ereigneten sich 77 weitere Erdstöße, die jedoch alle deutlich schwächer waren und teilweise von den Menschen nicht wahrgenommen werden konnten.

Aktuelle Auswirkungen des Erbebens in Thailand und Myanmar bekannt

In Mandalay in Myanmar kamen zehn Menschen beim Einsturz einer Moschee ums Leben. In der Stadt Taungoo brach zudem ein Kloster ein, in dem Vertriebene untergebracht waren. 21 Menschen starben, darunter auch Kinder, wie Khit Thit Media weiter berichtete. Auch dort sollen noch mehrere Menschen eingeschlossen sein. Außerdem soll die Ava-Brücke in Mandalay in den Irrawaddy-Fluss gestürzt sein.

Das Rote Kreuz in Myanmar spricht von verheerenden Schäden. Die Kliniken benötigen nach Angaben von General Zaw Min Tun, dem Sprecher der Militärjunta in Myanmar, dringend Blutkonserven.

Videos in sozialen Netzwerken zeigen die heftigen Erschütterungen. Auf Hochhäusern in Bangkok schwappten etwa Hotelpools über, die Wassermassen stürzten herunter.

In der chinesischen Stadt Ruili sprach der Katastrophenschutz von Schäden an Häusern und Verletzen, wie chinesische Medien unter Berufung auf die Behörde berichteten. Ein Video auf der chinesischen Online-Plattform Weibo, Chinas Pendant zur Plattform X, zeigte Trümmerteile auf einer Straße in Ruili und Schäden an einem Hausdach.

Minutenlanges Erdbeben in Bangkok – Patienten aus Krankenhaus gebracht

Die Menschen in Bangkok verließen panisch ihre Häuser, als die Erde dort minutenlang bebte. Im Stadtteil Silom im Zentrum der Hauptstadt waren Tausende Menschen auf der Straße, viele rannten. Auch Helfer im Einsatz leiteten die Menschen an, sich unter freien Himmel zu begeben und die Gebäude zu verlassen. Aus den Krankenhäusern wurden Patienten auf die Straßen gebracht.

Die Verantwortlichen vor Ort haben derweil um die Hilfe anderer Staaten gebeten. Myanmars Juntaführer Min Aung Hlaing sagte im staatlichen Fernsehen, dass er Hilfe der internationalen Gemeinschaft und anderen Organisationen angefordert habe. Und er habe bereits Indien und dem Verband südostasiatischer Nationen, abgekürzt ASEAN, erlaubt, Helfer in den Regionen zu unterstützen. Es wurde zudem in mehreren Regionen Myanmars der Notstand ausgerufen.

Die EU unterstützt nach eigenen Angaben bereits mit Satellitenbildern und hat weitere Hilfe angeboten. Der Malteser Hilfsdienst stellt zunächst 250.000 Euro Nothilfe zur Verfügung - die Caritas weitere 100.000 Euro. „Nach dem schweren Erdbeben in Myanmar und Thailand sind unsere Gedanken bei den Opfern, ihren Familien und Freunden“, schrieb Bundeskanzler Olaf Scholz am Freitagabend auf der Plattform X. „Wir hoffen, dass die Suche nach Vermissten rasch gelingt und wünschen den Verletzten schnelle Genesung.“

Erst vor wenigen Tagen hatte es ein heftiges Erdbeben in Neuseeland gegeben. Auch in Europa, in Italien, kommt es nahe des Supervulkans in den Phlegräischen Feldern derzeit immer wieder zu Erschütterungen der Erde. (mit dpa)