Erdbeben vor Sizilien sorgt für Aufregung

Am Freitagnachmittag gab es wenige Kilometer vor der Küste von Sizilien ein Erdbeben. Schulen und Einkaufszentren wurden evakuiert. Schäden wurden bislang keine gemeldet.

Ein Erdbeben der Stärke 4,4 hat am Freitagnachmittag auf der italienischen Mittelmeerinsel Sizilien kurz für Aufregung gesorgt. Gegen 14 Uhr war das Beben in der Gegend am Fuße des Vulkans Ätna deutlich zu spüren. Sein Epizentrum wurde etwa sechs Kilometer vor der Hafenstadt Catania in einer Tiefe von etwa 20 Kilometer registriert.

Erdbeben vor Sizilien: Schulen und Einkaufszentren evakuiert

Viele Menschen gingen aus Angst auf die Straßen. Wie die italienische Nachrichtenagentur Ansa berichtet, wurden Schulen, Einkaufszentren und mehrere Standorte im Industriegebiet von Catania vorsorglich evakuiert. Inzwischen konnten die Menschen aber wieder zurückkehren. Nach Angaben des italienischen Zivilschutzes wurden zunächst keine Verletzte oder Schäden gemeldet.

In Italien kommt es immer wieder zu Erdbeben, das Land ist eine tektonisch sehr aktive Region. Die Beben können auch schwere Folgen haben. 2009 und 2016 starben in Mittelitalien jeweils etwa 300 Menschen.

