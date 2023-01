Erdkern dreht sich wohl immer langsamer

Wie die Erde selbst dreht sich auch der Erdkern um die eigene Achse. Dabei wird er immer langsamer. Weshalb das so ist und welche Auswirkungen das haben kann.

Das Innere der Erde gibt Forschern noch immer viele Rätsel auf. Nun soll es Hinweise darauf geben, dass sich der innere Erdkern inzwischen immer langsamer um die eigene Achse dreht. Laut einer Studie, die in dem Fachmagazin Nature Geoscience erschienen ist, waren Erdkern und Erdkruste um das Jahr 2009 im Einklang miteinander.

Auch danach verlor der Erdkern weiter an Geschwindigkeit. Doch die Forscher nehmen an, dass sich die Rotation auch wieder beschleunigen wird – offenbar in einem Wechsel von 70 Jahren. Dementsprechend ist auch die Verlangsamung nichts Neues. In den 2040er Jahren soll sich der Erdkern dann wieder schneller drehen.

Rotationsgeschwindigkeit des Erdkerns: Druckwellen von Erdbeben ausgewertet

Die Wissenschaftler werteten die Druckwellen von Erdbeben aus, die auf einer Seite des Planeten starteten, durch den Erdkern liefen und an einer seismologischen Station auf der anderen Erdseite aufgezeichnet wurden. Aus den Daten suchten sie die Erdbeben heraus, die zu verschiedenen Zeitpunkten, aber in der gleichen Region stattfanden. Dadurch, dass die Erdbebenwellen und ihr Weg durch den Erdkern sehr ähnlich waren, konnten die Forscher die Dauer dieser Wege vergleichen. Dabei fanden sie Unterschiede.

Hat Rotationsgeschwindigkeit des Erdkerns spürbare Auswirkungen?

Ganz sicher sind sich die Wissenschaftler nicht, ob die Rotationsgeschwindigkeit des Erdkerns spürbare Auswirkungen hat. Laut den Forschern der Studie decke sich das Muster der Verlangsamung und Beschleunigung mit Veränderungen in mehreren anderen geophysikalischen Beobachtungen, insbesondere der Tageslänge und dem Magnetfeld. Die Tageslänge nimmt grundsätzlich wegen der Gezeitenkräfte des Mondes seit Längerem zu. Kleine Schwankungen könnten aber auch mit dem 70-Jahre-Rhythmus des Erdkerns zusammenhängen. Wahrnehmbar sei dieser Effekt aber nicht.

Erdkern liegt tausende Kilometer unter Erdoberfläche

Es ist jedoch schwer zu sagen, ob die Vorgänge tief im Inneren der Erde richtig interpretiert werden. Der innere Erdkern liegt tausende Kilometer unter der Erdoberfläche. Die glühend heiße, feste Metallkugel besteht überwiegend aus Eisen. Sie hat wohl einen Durchmesser von etwa 2440 Kilometern. Der innere Erdkern ist von dem äußeren Erdkern, der aus flüssigem Metall besteht, umgeben.