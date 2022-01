"Wetten, dass..?" geht 2022 und 2023 weiter

Ein Show-Dino startet durch: Nach dem erfolgreichen Comeback im November plant das ZDF jeweils eine Ausgabe von "Wetten, dass..?" in diesem und im nächsten Jahr.

Der Showklassiker "Wetten, dass..?" im ZDF kehrt auch in diesem und im nächsten Jahr zurück. " Thomas Gottschalk wird auch 2022 und 2023 jeweils eine Ausgabe der ZDF-Erfolgsshow moderieren", teilte der öffentlich-rechtliche Sender am Montag in Mainz mit.

Im November 2021 hatte es bereits nach langer Pause eine Sonderausgabe der Kultshow gegeben, die vor Jahren abgesetzt worden war. ZDF-Unterhaltungschef Oliver Heidemann sagte: "Die Resonanz des TV-Publikums war überwältigend. Gemeinsam mit Thomas Gottschalk haben wir uns dazu entschlossen, die Geschichte von "Wetten, dass..?" weiterzuschreiben." Ab sofort seien wieder alle Wett-Ideen herzlich willkommen."

Die nächste Sendung soll es im Herbst dieses Jahres geben. Ein genaues Datum und den Ort hat der Sender noch nicht genannt. (dpa)