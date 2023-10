Erkan und Stefan sind zurück und nehmen erstmals an Reality-Show teil

Das Kult-Comedy-Duo Erkan und Stefan kehrt zurück ins Fernsehen. Für die Teilnahme in der Reality TV-Show "Forsthaus Rampensau Germany" haben sie sich einiges vorgenommen.

Proleten-Auftritt, ein ganz eigener Slang und ein hoher Wiedererkennungswert: Das Comedy-Kult-Duo Erkan und Stefan hat in den Neunzigern und frühen 2000ern die deutsche Komikerszene geprägt. In ihren Paraderollen hatten Florian Simbeck und John Friedmann die Massen begeistert. Dann traten sie aus dem Rampenlicht - um jetzt wieder zurückzukommen: In der Reality-TV-Show "Forsthaus Rampensau Germany" werden sie sich erstmals diesem Format öffnen.

"Als Reality-Novizen haben wir viel Respekt vor dem Verlust der Privatsphäre. Doch die Neugierde hat gesiegt", werden sie auf prosieben.de zitiert.

Was ist mit Erkan und Stefan passiert?

In den vergangenen 15 Jahren ist es still geworden um Erkan und Stefan: Das ungleiche Duo, das mit ihrer Sprache - einer Mischung aus künstlich türkischem Akzent und bayrischem Dialekt - und Humor bekannt wurde, beendete 2007 die Karriere. Simbeck ging durch die Medien, strebte er doch eine Karriere in einem ganz anderen Metier an: in der Politik.

Die lange Pause, die lediglich für kleine Gastspiele unterbrochen worden ist, ist bald schon Geschichte. Denn das Duo zählt zum Teilnehmerkreis der neuen Sendung "Forsthaus Rampensau Germany".

"Forsthaus Rampensau Germany": Erkan und Stefan kehren zurück

Das neue Reality-TV-Format bringt neun Promi-Paare zusammen, die sich allesamt in den Bergen Österreichs dem Leben in einem Selbstversorger-Forsthaus auf 1300 Metern und, wie es ProSieben nennt, "amüsant-infantilen Spielen rund um Wissen und Geschicklichkeit" stellen. Statt luxuriös werde es rustikal. Auf das Gewinnerpaar warte eine Summe von 25.000 Euro.

Die Spannung, wie die Adaption von Österreichs erster Promi-Reality-TV-Show beim deutschen Publikum ankommt, ist groß. Ob sie solche Wellen schlagen wird, wie aktuell beispielsweise das Sommerhaus der Stars, steht noch völlig offen. Dort nämlich geht es nicht immer friedlich zu.

Simbeck und Friedmann würden sich "auf gute Laune, Humor und Esprit im Forsthaus Rampensau" freuen. Sie sagen aber auch: "Das Schlimmste wäre, wenn alle einfach doof sind. Mit solchen Leuten kann man wenig anfangen."

Wann kommt "Forsthaus Rampensau Germany"?

Insgesamt sieben Folgen soll das neue Format bereithalten. Los geht es am 8. Dezember 2023. Übertragen wird das Ganze auf Joyn PLUS+. Erkan und Stefan werden dann zur illustren Runde der Teilnehmer zählen. Folgende Paare sind bereits bestätigt:

Gina-Lisa Lohfink und GNTM-Teilnehmerin Elsa Latifaj

und GNTM-Teilnehmerin Elsa Latifaj Jasmin Herren mit Freund Philipp Bender

Jasmin Herren mit Freund Philipp Bender