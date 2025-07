Die Nacht wird zur Bühne - Sternenparkwochen in der Rhön

Nachtwanderungen, Astrofotografie-Kurse und Ballonfahrten unterm Sternenzelt: In der Rhön wird in den kommenden Wochen die Nacht zur Bühne. Vom 25. Juli bis 17. August 2025 gehen die Sternenparkwochen der Region in die sechste Runde. In vielen Städten und Gemeinden der Rhön gibt es in dieser Zeit vielfältige Angebote zu den Themen Sterne und Nacht.

So können sich Hobbyfotografen an diesem Samstag (26.7.) auf der Wasserkuppe, dem höchsten Berg Hessens (950 Meter), zeigen lassen, wie man am besten Sterne ablichtet. Warum es wichtig ist, die nächtliche Dunkelheit zu schützen, erfahren Interessierte am 30. Juli bei einem Vortrag in Gersfeld.

«Auf leisen Sohlen durch die Nacht»

Mit Klangschalen, Gong und anderen harmonischen Tönen gibt es am 31. Juli in Hilders «Poesie und Klang unterm Sternenzelt». Eine Ballonfahrt zur Abenddämmerung können unternehmungslustige Menschen unter anderem für den 1. August in Gersfeld buchen. Eine Führung «auf leisen Sohlen» durch die Nacht wird ebenfalls am 1. August in Poppenhausen geboten.

«Licht aus, Sterne an» heißt es vom 8. bis 10. August. In einigen Kommunen wird bei dieser Aktion abends die öffentliche Beleuchtung abgeschaltet, um die Sicht auf den Nachthimmel zu verbessern und ein Zeichen gegen Lichtverschmutzung zu setzen. Die Region war 2014 von der International Dark-Sky Association als Sternenpark ausgezeichnet worden.

Sternschnuppen gucken auf der Seebühne

Der August ist der aktivste Sternschnuppenmonat. In seinen lauen Sommernächten sind - wenn das Wetter mitspielt - besonders viele Sternschnuppen zu sehen. Grund dafür sind die Perseiden, eine Wolke von Trümmerteilchen des Kometen 109P/Swift-Tuttle, in die die Erde jedes Jahr auf ihrer Umlaufbahn um die Sonne eintaucht.

Die Sternschnuppen lassen sich mit etwas Glück zwar überall beobachten, besonders romantisch aber vielleicht bei der «Nacht der Perseiden» am 12. August auf der Seebühne in Dipperz. Am 15. August geht es bei der Astronomie-Show «Die dunkle Seite des Lichts» im Planetarium Fulda um die Folgen der Lichtverschmutzung für Menschen, Tiere und Pflanzen.

Das Biosphärenreservat Rhön ist als Sternenpark anerkannt. (Archivfoto) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa