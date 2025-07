Mutmaßlich gestohlener Hund wohlbehalten aufgefunden

Der mutmaßlich vor einem Supermarkt in Kassel gestohlene Zwergspitz ist wohlbehalten wieder aufgetaucht. Der kleine Hund sei von einem Mann bei der Polizei abgegeben worden, teilte die Polizei mit. Der Mann habe den Hund gefunden. Am Samstagabend hatte die Besitzerin den braunen Zwergspitz an einem Geländer angeleint und war einkaufen gegangen. Bei ihrer Rückkehr etwa 15 Minuten später habe die 57-Jährige nur noch die Leine vorgefunden.

Trotz der guten Nachricht laufen die Ermittlungen der Polizei weiter. Man gehe weiterhin davon aus, dass sich das Tier nicht selbst befreit habe, so die Polizei.