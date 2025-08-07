Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Panorama
Icon Pfeil nach unten

Ermittlungen dauern an: Nach Feuer in Café: 15-jähriger Verdächtiger verhaftet

Ermittlungen dauern an

Nach Feuer in Café: 15-jähriger Verdächtiger verhaftet

Ein 15-Jähriger soll einen brennenden Gegenstand in ein Café geworfen haben. Darin hielten sich zu dem Zeitpunkt mindestens fünf Menschen auf. Dem Jugendlichen wird versuchter Mord vorgeworfen.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Wegen laufender Ermittlungen kann sich die Polizei weiterhin nicht zu möglichen Motiven äußern. (Symbolbild)
    Wegen laufender Ermittlungen kann sich die Polizei weiterhin nicht zu möglichen Motiven äußern. (Symbolbild) Foto: Boris Roessler/dpa

    Nach dem Feuer in einem Frankfurter Café hat ein Richter den Haftbefehl des 15 Jahre alten Verdächtigen erlassen. Gegen den 15-Jährigen wird wegen versuchten Mordes ermittelt, wie die Polizei mitteilte. Er soll am frühen Dienstagmorgen einen brennenden Gegenstand durch die Eingangstür geworfen haben. Zu dem Zeitpunkt sollen sich mindestens fünf Menschen im Café aufgehalten haben.

    Laut Polizeiangaben sei der niederländische Tatverdächtige vom Tatort geflüchtet, zeitgleich sei ein silberfarbenes Auto mit niederländischem Kennzeichen aus der Nähe des Tatorts weggefahren. Die Polizei vermutete, dass das Auto in Zusammenhang mit der Tat stehen könnte. Im Rahmen einer Fahndung sei der 15-Jährige gefasst worden.

    Am Mittwoch sei der Verdächtige einem Richter vorgeführt worden. Dieser habe den Haftbefehl erlassen, sagte eine Polizeisprecherin. Zu Hintergründen der Tat und einem möglichen Motiv konnte sie sich wegen der laufenden Ermittlungen zunächst nicht äußern.

    Weitere Fragen(KI generiert)

    Feedback zu dieser KI-Funktion

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden