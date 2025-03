Hackmans Hund verdurstete wohl

Gene Hackmans Hund ist wohl verdurstet. Das ist das Ergebnis einer Autopsie, über die der Nachrichtensender ABC berichtete. Der Hund namens Zinna war ebenso wie die Schauspiellegende und seine Fau Betsy Arakawa Ende Februar tot in einem Haus des Paares gefunden worden.

Beim Hund habe es keine Anzeichen für eine Infektion, Verletzung oder Gift gegeben, heißt es in dem Bericht, aus dem ABC zitiert. Sein Magen sei bis auf eine kleine Menge an Haaren und Galle praktisch leer gewesen. Wenn der Hund auf begrenztem Raum ohne Zugang zu Futter oder Wasser war, sei er «höchstwahrscheinlich verdurstet/verhungert», heißt es demnach in dem Bericht. Auf dem Anwesen in Santa Fe im US-Bundesstaat New Mexico waren auch zwei Hunde entdeckt worden, die noch am Leben waren.

Ermittler hatten vor einer Woche bekannt gemacht, dass Hackman und Arakawa eines natürlichen Todes gestorben waren. Die 65-jährige Arakawa starb demnach vermutlich an einer durch sogenannte Hantaviren ausgelösten Erkrankung. Der 95 Jahre alte Schauspieler erlag wahrscheinlich eine Woche später einer Herz-Kreislauf-Erkrankung. «Es kann gut sein, dass er sich ihres Todes nicht bewusst war», sagte die medizinische Ermittlerin Heather Jarrell.

Schauspieler Gene Hackman, seine Frau Betsy Arakawa und einer der Hunde wurden tot gefunden. (Archivbild) Foto: Uncredited/AP/dpa