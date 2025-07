Illegales Autorennen? Polizeistreife stoppt Fahrer

Eine Polizeistreife hat in Hanau ein mutmaßliches Autorennen gestoppt. Am Steuer hätten zwei junge Männer gesessen, teilte das Polizeipräsidium in Offenbach mit. Die beiden 22-Jährigen sollen nach der Schaltung einer Ampel auf Grün versucht haben, «in kürzester Zeit die Höchstgeschwindigkeit zu erreichen». Anschließend soll einer von ihnen trotz durchgezogener Mittellinie überholt haben. Die Polizeistreife war zufällig vor Ort gewesen.

Gegen die Fahrer wird nun wegen des Verdachts des verbotenen Kfz-Rennens ermittelt. Der Vorfall ereignete sich laut Polizei am Samstagmorgen kurz nach Mitternacht.