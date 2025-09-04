Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Panorama
Icon Pfeil nach unten

Ermittlungen laufen: 24-Jährige bei Unfall in Frankfurt schwer verletzt

Ermittlungen laufen

24-Jährige bei Unfall in Frankfurt schwer verletzt

Eine Frau wird von einem Auto erfasst. Wie es dazu kommen konnte, ist noch völlig unklar.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Eine 24-Jährige musste nach einem Unfall notoperiert werden. Ihr Zustand ist mittlerweile stabil. (Symbolbild)
    Eine 24-Jährige musste nach einem Unfall notoperiert werden. Ihr Zustand ist mittlerweile stabil. (Symbolbild) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

    Bei einem Unfall im Frankfurter Stadtteil Niederrad ist eine 24-jährige Fußgängerin von einem Auto erfasst worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde sie dabei am Mittwochabend schwer verletzt und musste notoperiert werden. Ihr Zustand sei mittlerweile jedoch stabil. Weitere Angaben zum Unfallhergang und der Ursache konnte die Polizei bislang nicht machen. Zuvor berichtete die Hessenschau.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden