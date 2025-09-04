24-Jährige bei Unfall in Frankfurt schwer verletzt

Bei einem Unfall im Frankfurter Stadtteil Niederrad ist eine 24-jährige Fußgängerin von einem Auto erfasst worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde sie dabei am Mittwochabend schwer verletzt und musste notoperiert werden. Ihr Zustand sei mittlerweile jedoch stabil. Weitere Angaben zum Unfallhergang und der Ursache konnte die Polizei bislang nicht machen. Zuvor berichtete die Hessenschau.

