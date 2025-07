Drei Katzenbabys in Frankfurt an A66 ausgesetzt

Drei Katzenbabys sind an der Autobahn 66 in Frankfurt am Main ausgesetzt worden. Das habe eine Zeugin am vergangenen Freitag beobachtet, teilte die Polizei mit. Ein Fahrzeug hatte demnach an der Ausfahrt Höchst gehalten, wo eine unbekannte Person die drei Kätzchen zurückließ. Eine Tierschutzinitiative habe seitdem eine Katze gefunden und in eine Tierklinik gebracht. Die Polizei ermittelt und bittet Zeugen, sich zu melden.

