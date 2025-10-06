Feuer in Autowerkstatt - Wohnhaus vor Flammen gerettet

Bei einem Brand in einer Kfz-Werkstatt in Mühlheim am Main (Kreis Offenbach) ist der Polizei zufolge ein Schaden von etwa 200.000 Euro entstanden. Das Feuer sei am Freitag in der Halle ausgebrochen und habe sich auf zwei abgestellte Fahrzeuge und die Decke ausgebreitet, teilte das Polizeipräsidium Südosthessen mit.

Die Feuerwehr habe die Flammen schnell unter Kontrolle bringen und damit ein Übergreifen auf das angrenzende Wohnhaus verhindern können, hieß es. Ursache für den Brand könnte ein technischer Defekt an einem Kompressor gewesen sein.