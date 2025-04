Frau nach Streit tot aufgefunden

Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln wegen eines möglichen Tötungsdelikts im südhessischen Bensheim. Am Mittag sei es im häuslichen Umfeld eines Wohnhauses im Stadtteil Auerbach aus zunächst unbekanntem Grund zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Frauen gekommen. Dabei sei eine 56-Jährige ums Leben gekommen, berichtete die Polizei in einer Mitteilung. Die andere Frau, eine 24-Jährige, wurde noch am Tatort vorläufig festgenommen.

«Aufgrund der Gesamtumstände kann derzeit ein Tötungsdelikt nicht ausgeschlossen werden», heißt es weiter. Den Zeitpunkt des Streits gaben die Ermittler mit Freitag, kurz vor 12 Uhr an. Die Staatsanwaltschaft Darmstadt und die Kriminalpolizei in Heppenheim hätten die Ermittlungen übernommen.

Weitere Angaben könnten aus Rücksicht auf die laufenden Ermittlungen nicht gemacht werden. Auerbach ist mit rund 10.000 Einwohnern der größte Stadtteil von Bensheim im südhessischen Landkreis Bergstraße.

Icon Vergrößern Die Polizei ermittelt in Bensheim wegen eines möglichen Tötungsdelikts, nachdem eine Frau tot aufgefunden wurde. Foto: Ralf Staller/5VISION.NEWS/dpa Icon Schließen Schließen Die Polizei ermittelt in Bensheim wegen eines möglichen Tötungsdelikts, nachdem eine Frau tot aufgefunden wurde. Foto: Ralf Staller/5VISION.NEWS/dpa