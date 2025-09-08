Icon Menü
Ermittlungen laufen: Großaktion gegen mutmaßlichen Drogenhandel

Großaktion gegen mutmaßlichen Drogenhandel

Restaurants, Wohnhäuser und Wettbüros im Fokus der Ermittler – zwei Männer in U-Haft.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Der Einsatz erfolgte laut Polizei in den frühen Morgenstunden des Montags. (Symbolbild)
    Der Einsatz erfolgte laut Polizei in den frühen Morgenstunden des Montags. (Symbolbild) Foto: Carsten Rehder/dpa

    Wegen des Verdachts des Handels mit Cannabis und Betäubungsmitteln haben Ermittler in Hessen insgesamt 18 Wohnobjekte, Restaurants und Wettbüros durchsucht. Betroffen waren der Stadt- und Landkreis Offenbach und der Main-Kinzig-Kreis, Eppertshausen und Miltenberg sowie Frankfurt am Main, teilte die Staatsanwaltschaft Darmstadt mit. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft sitzen zwei Männer im Alter von 36 und 50 Jahren in Untersuchungshaft. Bei den Durchsuchungen seien Bargeld, Fahrzeuge und eine Waffe sichergestellt worden.

