Männergruppe prügelt in Limburg auf 28-Jährigen ein

Mit den Fäusten hat eine Gruppe unbekannter Männer in Limburg auf einen anderen Mann eingeprügelt. Der 28-Jährige sei in der Nacht mit Verletzungen am Kopf, im Gesicht und an einem Arm in ein Krankenhaus gebracht worden, sagte ein Polizeisprecher. Wer die Angreifer waren, ist laut einer Mitteilung noch unklar. Zur Schwere der Verletzungen machte die Polizei zunächst keine Angaben.

Der 28-Jährige war nach ersten Erkenntnissen der Ermittler allein vor einem Imbiss in der Nähe des Bahnhofs gestanden, als eine Gruppe von etwa zehn jungen Männern auf ihn zukam. Er sei aus der Gruppe heraus beleidigt worden, dann hätten fünf bis sechs der Unbekannten ihn angegriffen. Schließlich machten sich die Täter aus dem Staub. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.