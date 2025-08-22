Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Panorama
Icon Pfeil nach unten

Ermittlungen laufen: Nägel und Schrauben auf Straße in Hanau entdeckt

Ermittlungen laufen

Nägel und Schrauben auf Straße in Hanau entdeckt

Als ihr Wagen plötzlich einen Platten hat, stellt eine Autofahrerin fest: Die Straße ist voll mit spitzem Metall. Hat jemand es womöglich absichtlich dort verteilt?
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Die Polizisten fanden vor Ort gut 20 Hände voll Metall. (Symbolbild)
    Die Polizisten fanden vor Ort gut 20 Hände voll Metall. (Symbolbild) Foto: Bodo Schackow/dpa

    Etliche große Schrauben und Nägel haben eine Straße in Hanau übersät. Noch sei unklar, ob jemand sie dort verloren oder absichtlich auf der Fahrbahn verstreut habe, teilte die Polizei mit. Die Beamten fanden demnach vor Ort am Donnerstagabend gut 20 Hände voll Metall.

    Mindestens ein Auto sei dadurch beschädigt worden: Eine Autofahrerin rief die Polizei, nachdem ihr Wagen einen Platten bekommen hatte. Die Beamten beseitigten die Schrauben und Nägel und ermitteln jetzt wegen des Verdachts der Sachbeschädigung.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden