Nägel und Schrauben auf Straße in Hanau entdeckt

Etliche große Schrauben und Nägel haben eine Straße in Hanau übersät. Noch sei unklar, ob jemand sie dort verloren oder absichtlich auf der Fahrbahn verstreut habe, teilte die Polizei mit. Die Beamten fanden demnach vor Ort am Donnerstagabend gut 20 Hände voll Metall.

Mindestens ein Auto sei dadurch beschädigt worden: Eine Autofahrerin rief die Polizei, nachdem ihr Wagen einen Platten bekommen hatte. Die Beamten beseitigten die Schrauben und Nägel und ermitteln jetzt wegen des Verdachts der Sachbeschädigung.