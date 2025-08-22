Polizeiauto stößt seitlich an Motorrad - Fahrer stürzt

Ein Polizeiauto auf Einsatzfahrt hat nahe Darmstadt ein Motorrad gestreift und den Fahrer damit zum Stürzen gebracht. Mit Verletzungen am Arm sowie Schürfwunden wurde der 61-Jährige am Donnerstag in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte.

Der Streifenwagen war den Angaben zufolge mit Sirene und Blaulicht gefahren. Ihre Fahrt zum Einsatz konnten die Polizisten nicht fortsetzen: Dem Auto platzte bei dem Unfall ein Reifen.

Das Motorrad und das Polizeiauto waren am Abend zwischen Ober-Ramstadt und Mühltal in gleicher Richtung unterwegs gewesen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen versuchte der Fahrer des Streifenwagens, das Motorrad zu überholen. Dabei habe das Auto das andere Fahrzeug seitlich berührt. Der Motorradfahrer verlor daraufhin demnach die Kontrolle und stürzte. Die Ermittlungen laufen.