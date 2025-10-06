Icon Menü
Ermittlungen laufen: Rettung mit schwerem Gerät nach Unfall in Hanau

Ermittlungen laufen

Rettung mit schwerem Gerät nach Unfall in Hanau

Ein Wagen gerät auf die Gegenfahrbahn und prallt in ein anderes Auto. Zwei Menschen werden verletzt. Könnte Sekundenschlaf der Grund gewesen sein?
Von dpa
    Der Unfall ereignete sich laut Polizei am Sonntag gegen 16.00 Uhr. (Symbolbild)
    Der Unfall ereignete sich laut Polizei am Sonntag gegen 16.00 Uhr. (Symbolbild) Foto: Friso Gentsch/dpa

    Bei einem Verkehrsunfall in Hanau sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Wie das Polizeipräsidium Südosthessen mitteilte, war ersten Ermittlungen zufolge ein 25 Jahre alter Fahrer im Stadtteil Steinheim am Sonntagmittag mit seinem Wagen offenbar auf die Gegenspur geraten. Das Auto sei dort mit dem Wagen einer 56 Jahre alten Frau zusammengestoßen.

    Die Feuerwehr habe Fahrerin und Fahrer «mit schwerem Gerät aus den völlig deformierten Autos» befreien müssen, hieß es. Beide wurden schwer verletzt in Krankenhäuser gebracht. Ermittlungen zum Unfallhergang laufen. Die Polizei gehe Hinweisen auf einen möglichen Sekundenschlaf bei dem Mann nach. Die Bundesstraße 45 war in beiden Richtungen bis etwa 20.30 Uhr voll gesperrt.

