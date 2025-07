Unfallflucht: Mitfahrerinnen verletzt im Auto zurückgelassen

Nach einem Autounfall in Frankfurt am Main sind der Fahrer und ein Mitfahrer geflüchtet - ohne ihre beiden verletzten Mitfahrerinnen. Das Auto war ersten Erkenntnissen zufolge in der Nacht zu schnell unterwegs gewesen, wodurch der Fahrer die Kontrolle verlor, wie die Polizei mitteilte. Der Wagen prallte demnach anschließend rechts gegen die Fahrbahnbegrenzung, geriet ins Schleudern und stieß schließlich gegen einen Baum. Dabei sei eine der beiden Frauen schwer und die andere leicht verletzt worden.

Die Ermittlungen zu den beiden Flüchtigen dauern an. Zwar tauchte laut Mitteilung ein Mann an der Unfallstelle auf und behauptete, der Fahrer zu sein. Im Laufe der Ermittlungen und Zeugenbefragungen schlossen die Beamten das aber aus.