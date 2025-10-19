Rennradfahrer wird von Auto erfasst und schwer verletzt

Ein 58 Jahre alter Rennradfahrer ist bei einem Verkehrsunfall in Niedernhausen im Rheingau-Taunus-Kreis schwer verletzt worden. Eine 77-jährige Autofahrerin habe den Mann am frühen Samstagabend beim Abbiegen übersehen, teilte die Polizei mit. Dadurch sei es zum Zusammenstoß gekommen. Der 58-Jährige stürzte infolge der Kollision und zog sich schwere Verletzungen zu. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Die Autofahrerin sei über das auf dem Boden liegende Fahrrad gefahren und anschließend von der Unfallstelle weggefahren, hieß es. Sie wurde den Angaben zufolge wenig später von der Polizei an ihrer Wohnadresse angetroffen. Die Polizei beschlagnahmte ihren Führerschein. Sie muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort verantworten.