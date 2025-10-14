Polizei sucht Zeugen nach Schüssen in Gießen

Nach den Schüssen in der Innenstadt von Gießen mit drei Verletzten sucht die Polizei weiter nach Zeugen, speziell nach einem Mann mit einem dunkel gelockten Hund. Der etwa 50 bis 65 Jahre alte Passant habe sich in der Mühlstraße an eine Polizeistreife gewandt, teilte das Polizeipräsidium Mittelhessen mit. Die Kollegen hätten wegen des dynamischen Einsatzgeschehens nicht seine Personalien aufnehmen können. Er möge sich bitte nochmal melden.

Gesucht werden zudem weitere Zeugen, die den mutmaßlichen Täter auf seiner Flucht beobachtet haben. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der türkische Staatsangehörige am vergangenen Samstag gegen 15.00 Uhr ein am Marktplatz gelegenes Wettbüro betreten und dort mehrere Schüsse abgegeben. Drei Männer im Alter von 16, 27 und 40 Jahren wurden verletzt. Gegen den 33-Jährigen wurde Haftbefehl wegen versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung erlassen.

Der Hundebesitzer und weitere Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Gießen in Verbindung zu setzen.