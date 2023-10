Wollte ein Mann in Böblingen und Donaueschingen Kinder entführen?

Nach dem mutmaßlichen Entführungsversuch eines Jungen in Böblingen prüft die Polizei eine Verbindung zu einem Vorfall in Donaueschingen (Schwarzwald-Baar-Kreis).

In Böblingen soll ein Mann am Mittwochmorgen versucht haben, einen zehn Jahre alten Jungen zu entführen. Der 51-Jährige soll das Kind angesprochen und in einen VW-Bus gezerrt haben. Männer, die die Hilferufe des Jungen gehört hatten, griffen ein und befreiten den Jungen. Die Helfer konnten auch den 51-Jährigen festhalten, bis die Polizei kam.

Mann nach Versuch der Kindesentführung in der Psychiatrie

Bereits am Montag soll ein Unbekannter ein acht Jahre altes Mädchen aus einem Kleintransporter heraus gefragt haben, ob es mitfahren wolle. Das Kind lehnte ab und die Eltern verständigten die Polizei, nachdem die 8-Jährige ihnen von dem Vorfall erzählt hatte. Die Polizei prüfe nun, ob es sich in beiden Fällen um den gleichen Mann handeln könnte, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Konstanz. Wie ein Sprecher am Donnerstagmorgen mitteilte, stehen die jeweils zuständigen Polizeipräsidien Ludwigsburg und Konstanz im Austausch.

Ein Haftrichter entschied am Donnerstag, dass der 51-Jährige in einer Psychiatrie untergebracht werden soll. Die Polizei ermittle wegen versuchter Freiheitsberaubung. Ob der Mann bereits polizeibekannt war, teilte ein Sprecher des zuständigen Polizeipräsidiums Ludwigsburg am Freitag nicht mit. Auch zu den Hintergründen der Tat konnte der Sprecher zunächst keine Angaben machen, die Ermittlungen würden andauern. (dpa)