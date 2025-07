25-Jähriger nach Entführung in Polen befreit

Nach der Entführung eines 25-jährigen Mannes in Stuttgart haben Spezialeinheiten der Polizei den Mann in Polen befreit. Drei Tatverdächtige im Alter von 24, 28 und 39 wurden festgenommen, wie die Polizei mitteilte. Die Männer sollen das Opfer am Sonntag vor einer Woche verschleppt und ein Lösegeld von mehreren Hunderttausend Euro gefordert haben.

Eine Zeugin hatte beobachtet, wie die Männer auf der Straße in Bad Cannstatt einen Mann schlugen und ihn in ein Fahrzeug zerrten. Sie wählte den Notruf. Die Spuren führten die Ermittler nach Polen. Dort wurden die drei Männer in Warschau und Katowice festgenommen. Der befreite 25-Jährige blieb unverletzt.

Das Motiv und die Hintergründe der Tat sind noch unklar. Ersten Erkenntnissen zufolge kannten sich die mutmaßlichen Täter und Opfer, wie das Polizeipräsidium Stuttgart mitteilte. Internationale Haftbefehle wurden erlassen. Der Spezialeinsatz unter der Leitung des Polizeipräsidiums Stuttgart dauerte 75 Stunden.