Polizei schnappt Drogenhändlerbande

Ermittler haben im Raum Karlsruhe eine mutmaßliche Bande von Drogendealern geschnappt. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten, kam der 45 Jahre alte mutmaßliche Drahtzieher am Dienstag in Untersuchungshaft. Sieben weitere Verdächtige wurden vorläufig festgenommen. Polizeibeamte hatten am Montag Wohnungen im Raum Karlsruhe durchsucht und dort Marihuana, Haschisch, Kokain, LSD-Trips und Bargeld sichergestellt.

In der Wohnung des mutmaßlichen Haupttäters fanden sie auch einen scharfen Revolver und eine Schreckschusspistole. Die Polizei hatte mehrere Monate gegen die Gruppe ermittelt. Sie geht davon aus, dass die Verdächtigen in dieser Zeit mit Drogen im zweistelligen Kilogramm-Bereich handelten.