Ernährung bei Histaminintoleranz: Das dürfen Betroffene nicht essen

Histamin kennen die meisten vermutlich nur von Antihistaminika - also Allergietabletten, die häufig bei Heuschnupfen eingesetzt werden. Doch Histamin ist auch in Lebensmitteln enthalten und kann bei einigen Menschen zu starken Beschwerden führen.

Was Personen mit einer Histaminintoleranz bei der Ernährung besser meiden sollten, lesen Sie in diesem Artikel.

Histaminintoleranz: Was ist das?

Histamin ist ein körpereigener Stoff, der produziert wird, wenn man allergisch auf etwas reagiert. Er kann allerdings auch in Nahrungsmitteln vorkommen. Dem öffentlichen Gesundheitsportal Österreichs zufolge kann es allerdings auch zu körperlichen Beschwerden führen, wenn es sich im Körper anhäuft.

Die Symptome einer Histaminintoleranz sind vielfältig. Einige leiden unter Juckreiz, andere unter Durchfall. Auch Hautausschläge und Blutdruckschwankungen können eines von vielen Symptomen der Histaminintoleranz sein.

Histaminintoleranz: Welche Produkte sollte man nicht essen?

Wie die AOK Gesundheitskasse auf ihrer Website schreibt, muss bei den Lebensmitteln in verschiedene Kategorien unterschieden werden. Denn zum einen gibt es Lebensmittel mit hohem Histamingehalt. Dann gibt es Nahrungsmittel, die den Abbau von Histamin verlangsamen können. Und die dritte Kategorie an Nahrungsmitteln erhöht die Histamin-Ausschüttung im Körper. Bei allen drei Kategorien sollte man also vorsichtig sein.

Als Nahrungsmittel mit hohem Histamingehalt gibt die AOK unter anderem Folgende an:

Rotwein und Champagner

Buttermilch und Joghurt

Hefehaltige Backwaren

Tomaten sowie Produkte, die Tomaten enthalten

Unter Nahrungsmittel, die den Histaminabbau verlangsamen, kategorisiert die AOK unter anderem folgende Produkte:

Glutamat

Grün- und Schwarztee

Alkohol

Ananas

Produkte, die die Histamin-Ausschüttung begünstigen, sind der AOK zufolge unter anderem diese Nahrungsmittel:

Produkte mit Kakao

Erdbeeren und Zitrusfrüchte

Zusatzstoffe und Gelatine

