Erneuter Haiangriff in Australien: 23-jähriger Surfer attackiert

Schon wieder ist an Australiens Küsten ein Mensch von einem Hai angegriffen worden, es ist bereits die dritte Attacke in den vergangenen zwei Wochen. Wie der australische Sender ABC berichtet, wurde ein 23-Jähriger in der Nähe des australischen Badeortes Port Macquarie an der Ostküste von einem der Raubfische attackiert und musste mit Verletzungen am Bein in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der Mann, der am abgelegenen North Shore Beach surfte, als er attackiert wurde, befinde sich in einem kritischen Zustand, sei jedoch nicht lebensgefährlich verletzt.

Passanten versorgen Opfer des Haiangriffs an der Ostküste Australiens

Wie ABC weiter berichtet, wurde den Rettungskräften am Dienstag gegen 11 Uhr Ortszeit der Haiangriff gemeldet. Vor Ort versorgten ein anderer Surfer und mehrere Passanten die Wunden des 23-Jährigen, unter anderem mit einer improvisierten Aderpresse. „Ich war schockiert, hier schwimmen so viele Leute“, sagte ein Ladenbesitzer und Augenzeuge dem Sender. Nach Informationen des Senders Sky News Australia, meldeten Fischer in den Stunden zuvor einen Weißen Hai in der Nähe von Port Macquaire. Ob es das Tier ist, das den Surfer attackiert hat, und ob es sich dabei überhaupt um einen Weißen Hai gehandelt hat, ist derzeit noch unklar.

Der Haiangriff ist bereits der Dritte in diesem Monat in Australien. Vergangene Woche wurde am Trigg Beach unweit der Stadt Perth an der Westküste ebenfalls ein Surfer ins Bein gebissen. Seine Wunde musste genäht und ein Haifischzahn aus seinem Bein entfernt werden. Vor zwei Wochen wurde bei Coral Bay ein Speerfischer angegriffen und verletzt. Nach Angaben von ABC, hatten die Behörden kurz davor eine Haiwarnung herausgegeben, nachdem ein getöteter Wal in der Gegend angeschwemmt worden war. In keinem der Fälle bestand Lebensgefahr für die Opfer. In Australien kommt es immer wieder zu Haiangriffen, im vergangenen Jahr wurden ein Dutzend Menschen verletzt, vier Angriffe endeten gar tödlich. In diesem Jahr gab es bereits mehr als ein halbes Dutzend Haiangriffe mit Verletzten, beispielsweise wurde eine 29-Jährige im Januar nahe Sydney angegriffen und schwer verletzt. (mit dpa)