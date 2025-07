Bauernverband berichtet über Ernte

Der hessische Bauernverband berichtet am Freitag (11.00 Uhr) in Bad Homburg über den Stand der Getreideernte im Land. Das Frühjahr war nach Angaben des Deutschen Wetterdiensts in Hessen deutlich zu warm, extrem trocken und außergewöhnlich sonnig. Welche Folgen das für die Getreideernte hatte, will Karsten Schmal, Präsident des Verbands erklären.

Der Bauernverband rechnet nach eigenen Angaben für die wichtigen Getreidesorten Winterweizen und Wintergerste mit einem Ertrag von etwa sieben Tonnen pro Hektar. Winterweizen wird 2025 auf rund 144.000 Hektar in Hessen angebaut (2024: 130.100 Hektar) - Wintergerste auf etwa 65.000 Hektar (2024: 64.600).