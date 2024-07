Prinzessin Kate hat eine enge Verbindung zu Wimbledon, die über ihre offizielle Rolle hinausgeht. Seit ihrer Heirat mit Prinz William im Jahr 2011 ist sie fast jedes Jahr eine regelmäßige Besucherin des prestigeträchtigen Tennisturniers. Ihre Liebe zum Tennissport wurde auch im Rahmen einer offiziellen Rolle anerkannt, als sie 2016 die Schirmherrschaft des All England Lawn Tennis and Croquet Club (AELTC) von Queen Elizabeth II. übernahm. In ihrer Rolle als Schirmherrin hat Prinzessin Kate traditionell die Ehre, die Trophäen an die Sieger der Finalspiele zu überreichen. Aber dieses Jahr steht ihr auf Auftritt bei Wimbledon in der Schwebe. Wer die Prinzessin vertreten könnte.

Ersetzt diese Royal Prinzessin Kate beim Wimbledon-Finale?

Prinzessin Kate kann möglicherweise nicht am diesjährigen Wimbledon-Turnier teilnehmen, weil sie sich momentan wegen einer Krebserkrankung in Behandlung befindet. Diese gesundheitliche Herausforderung hat sie dazu veranlasst, sich aus der Öffentlichkeit zurückzuziehen, um sich vollständig auf ihre Genesung zu konzentrieren. Lediglich beim Trooping the Colour, einer Militärparade zu Ehren des britischen Monarchen, zeigte sich die Prinzessin im Juni an der Seite ihres Ehemannes Prinz William und ihrer drei Kinder, George, Charlotte und Louis. Während der Behandlung muss die Prinzessin von Wales auf ihre Tagesform achten und danach entscheiden, ob sie an offiziellen Terminen teilnehmen kann oder nicht. So auch bei Wimbledon, welches sich mit riesigen Schritten auf seine Finalspiele bewegt.

Die Vorsitzende des AELTC, Debbie Jevans, hatte zudem in einer offiziellen Stellungnahme betont, dass Kates Gesundheit und Genesung Priorität haben. Daher steht bisher nicht fest, ob sie in der Lage sein wird, die Trophäen zu überreichen. Ein Ersatz könnte nun aber gefunden sein, wie es in einem Bericht des Telegraph heißt.

Trophäen-Übergabe bei Wimbledon: Herzogin könnte Kate vertreten

In dem Bericht wird vermutet, dass Herzogin Birgitte von Gloucester als mögliche Vertreterin von Kate in Betracht gezogen wird. Die 78-Jährige ist ein langjähriges Mitglied der königlichen Familie und seit 25 Jahren Ehrenpräsidentin der Lawn Tennis Association, dem Dachverband für Tennis in Großbritannien. Sie ist mit Prinz Richard, dem Herzog von Gloucester und Cousin ersten Grades der früheren Königin, verheiratet. Ihre Begeisterung für den Tennissport und ihre häufige Anwesenheit bei Wimbledon machen sie zu einer naheliegenden Wahl für diese Aufgabe. Die 78-jährige Herzogin ist ein in Vollzeit arbeitendes Mitglied der königlichen Familie und hat kürzlich mit ihrer Ernennung zur Royal Lady of the Most Noble Order of the Garter Geschichte geschrieben. Diese Ernennung ist bemerkenswert, da sie die erste nicht blutsverwandte Person innerhalb der Königsfamilie ist, die weder mit dem Monarchen noch dem Thronfolger verheiratet ist und dennoch in diese Position berufen wurde, merkt der Telegraph an.

Doch wie sicher ist es überhaupt, dass die Herzogin Kate bei der Trophäenübergabe vertritt? Tatsächlich wird eine mögliche Teilnahme von Kate erst kurz vor der Siegerehrung am Wochenende bekannt gegeben werden. Diese Vorgehensweise hat der Palast schon im Juni beim „Trooping the Colour“ verfolgt. Demnach ist die Vertretung durch die Herzogin zwar eine Möglichkeit, bislang handelt es sich aber lediglich ein Gerücht, welches sich erst bestätigen wird, wenn die Trophäen bei Wimbledon überreicht werden.