Erst Geisterschiff, nun tausend tote Quallen auf Norderney

Kürzlich strandete am Weststrand der ostfriesischen Insel Norderney ein "Geisterschiff". An der selben Stelle wurden nun tausende tote Wurzelmundquallen angespült.

Vergangene Woche strandete ein Boot auf einer ostfriesischen Insel. Das mysteriöse "Geisterschiff" liegt inzwischen nicht mehr am Weststrand der Insel Norderney. Das selbstgebaute Boot strandete mit seinem Skipper und konnte sich nicht eigenständig weiterbewegen. Der Motor war defekt, außerdem fehlte dem Schiff ein Anker. Mit einem Traktor wurde das Seegefährt schließlich zum Hafen gebracht.

Nun präsentiert sich am Weststrand ein neues Bild. Zigtausende tote Wurzelmundquallen liegen an der selben Stelle, wie kürzlich noch das Boot. Wieso so viele Tiere angespült wurden, ist bisher unklar. Ein Grund könnte die Strömung am Strand von Norderney sein. Die gleiche Strömung spülte auch das Geisterschiff mit seinem Skipper an die Küste.

Im Winter halten sich die Tiere meist in tieferen Gewässern auf. Mit der Strömung gelangen sie allerdings auch bis an die Nordsee, wo die Insel Norderney liegt. Der Schirm der Wurzelmundqualle kann einen Durchmesser von bis zu 90 Zentimetern erreichen und ist damit eine der größten Quallenarten. Die Nesselzellen auf ihrem Schirm sind nur schwach giftig, weshalb sie keine Gefahr für Menschen darstellen.

