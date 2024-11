Wo es heute ersten Schnee in Bayern geben könnte

Ganz Bayern liegt unter einer dicken Wolkendecke. Schon seit Tagen blitzt die Sonne nur noch äußerst selten hindurch. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) meldet für den heutigen Mittwoch feuchtes und kaltes Wetter. Die besten Voraussetzungen für den ersten Schnee.

Fällt heute der erste Schnee in Bayern?

Eine winterliche Schneedecke wird sich heute wohl noch nicht über den gesamten Freistaat ziehen. Doch ab 500 Höhenmetern, besonders im Süden Bayerns, ist es möglich, dass am frühen Abend bis in die Nacht hinein die ersten Schneeflocken fallen. Das meldet der DWD. Je nachdem, wie kalt es ortsweise ist, kann aber auch nur Schneeregen einsetzen. Ob nun aber Schnee oder Schneeregen, in beiden Fällen bedeutet das besondere Vorsicht, auf dem Nachhauseweg etwa von der Arbeit.

München, Augsburg, Würzburg: Wo fällt Schnee am Mittwoch, 13. November?

Die Temperaturen liegen in München, Augsburg und Würzburg am Mittwochvormittag zwischen ein und vier Grad. Im Tagesverlauf gibt es Regen. Während in München und Augsburg die Temperatur gegen Abend auf etwa null Grad sinken soll, bleibt sie in Würzburg im positiven Bereich. Dort ist somit nicht mit Schnee zu rechnen. Laut dem Wetterdienst wetter.com fällt in München abends Schnee, Nachts gibt es Sprühregen. Die Chance auf Schnee in Augsburg ist am Mittwochabend etwas geringer, allerdings nicht ausgeschlossen.

Wie wird das Wetter am Wochenende, 15. bis 17. November?

Aktuell sieht es nicht danach aus, dass in tiefen Lagen weiterer Schnee kommen könnte. Lediglich in höheren Lagen (600 bis 800 Meter) könnte es am Donnerstag im Bayerischen Wald erneut Schnee geben. Grundsätzlich wird es aber trockener und auch etwas wärmer mit Werten bis zu acht Grad. Am Freitag dürfen wir uns in Richtung Alpen auf Sonnenschein und zehn Grad freuen. Doch schon am Samstag warten wieder trübere Aussichten: Nebel, nur stellenweise kommt etwas Sonne durch.

Icon Vergrößern Zum Wochenende erwarten uns in Bayern ein paar Sonnenstrahlen. Foto: Thomas Warnack, dpa Icon Schließen Schließen Zum Wochenende erwarten uns in Bayern ein paar Sonnenstrahlen. Foto: Thomas Warnack, dpa

Doch je weiter die Voraussagen der Wetterdienste in die Zukunft blicken, desto größer auch die Wahrscheinlichkeit, dass sich die Vorhersagen noch einmal ändern.