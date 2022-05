Erster Tropensturm der Saison: Hurrikan steuert auf Mexiko zu

Mexiko bereitet sich auf den ersten Tropensturm der Hurrikan-Saison im Pazifik vor. Und Wirbelsturm "Agatha" könnte noch deutlich an Stärke zunehmen, bis er auf Land trifft.

Vor der mexikanischen Pazifikküste hat sich der erste Hurrikan der Saison 2022 gebildet. Wirbelsturm „Agatha“ legte am Sonntag an Kraft zu und erreichte Hurrikanstärke, wie das US-Hurrikanzentrum mitteilte. Und Mexikos Wetterdienst warnt: Bis der Sturm auf die Südwestküste des Landes trifft, könnte er noch deutlich an Stärke zulegen. Grund sind die hohen Wassertemperaturen im Pazifik und diegeringen Geschwindigkeit des Hurrikans noch deutlich an Stärke zunehmen, warnt Mexikos Wetterdienst.

Am Sonntag befand sich der Sturm der Kategorie 1 befand sich rund 320 Kilometer südwestlich von Puerto Ángel und bewegte sich mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 120 Kilometern pro Stunde auf die Küste zu, so das US-Hurrikanzentrum.

Die Experten aus beiden Ländern erwarten, dass der Sturm am Montag zwischen Puerto Escondido und Huatulco im Bundesstaat Oaxaca auf Land trifft. Dann werde er wahrscheinlich schon die Kategorie drei der fünfstufigen Saffir-Simpson-Skala mit Windstärken von bis zu etwa 200 Stundenkilometern erreichen.

Der mexikanische Wetterdienst warnte vor lebensbedrohlichen Überschwemmungen, Hochwasser und Erdrutschen. "Agatha" werde voraussichtlich "eine extrem gefährliche Sturmflut und lebensbedrohlichen Wind im Süden Mexikos" mit sich bringen, hieß es in der NHC-Vorhersage. Der Zivilschutz von Oaxaca rief die Menschen dazu auf, sich von Flüssen fernzuhalten und sich über höher gelegene Rückzugsorte zu informieren. Die Häfen von Oaxaca und Guerrero wurden sicherheitshalber geschlossen. Die Surfer-Paradiese Puerto Escondido und Huatulco richteten Notunterkünfte mit Platz für 26.800 Menschen ein.

Mexiko wird alljährlich sowohl an seiner Pazifik- als auch an seiner Atlantikküste von Wirbelstürmen heimgesucht. Die Hurrikansaison im Pazifik dauert vom 15. Mai bis zum 30. November und im Atlantik vom 1. Juni bis zum 30. November. Im vergangenen Jahr wurden im östlichen Pazifik 19 Hurrikans und Tropenstürme registriert, im Atlantik gab es 21 tropische Wirbelstürme.

Lesen Sie dazu auch