Erstmals seit September: Kein neuer Corona-Todesfall

Erstmals seit September gab es in Deutschland keinen neuen Corona-Toten. Und auch die Inzidenz sinkt leicht.

Das letzte Mal war das am 21. September der Fall: Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut keinen einzigen neuen Corona-Todesfall binnen 24 Stunden übermittelt. So zumindest die Zahlen vom Montagmorgen, die den Stand des RKI-Dashboards von 05.00 Uhr wiedergeben. Hierbei geht es um Menschen, die an oder mit Corona gestorben sind.

Es ist gewöhnlich, dass an Wochenenden wesentlich weniger Todesfälle von den Gesundheitsämtern gemeldet werden als an anderen Tagen. Sie reichen die Daten später nach. Es kommt deshalb öfter auch zu nachträglichen Änderungen oder Ergänzungen.

Corona in Deutschland: 7-Tage-Inzidenz, Intensivaufenthalte und Todeszahlen sinken

Derweil sinkt die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz weiter leicht. Das RKI gab den Inzidenz-Wert der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner und Woche am Montagmorgen mit 639,5 an. Am Vortag waren es 666,4, in der Vorwoche 790,8 und letzten Monat 1531,5.

Die sinkende Inzidenz ist nicht zwingend Grund zum Optimismus: Die Inzidenz liefert kein vollständiges Bild der Infektionsentwicklung ab. denn sie hängt vom Testverhalten der Bevölkerung ab. Je mehr getestet wird, desto genauer wird das Bild – und umgekehrt. Deshalb analysiert das RKI regelmäßig weitere Parameter; allerdings nicht tagesaktuell. So gingen die RKI-Experten in einem Wochenbericht am vergangenen Donnerstag davon aus, dass die Krankenhauseinweisungen weiter gesunken sind.

Am Montagmorgen meldeten die deutschen Gesundheitsämter in Deutschland 4032 Corona-Neuinfektionen innerhalb eines Tages. In der Vorwoche waren es noch 20.084 registrierte Neuinfektionen. Dabei schwanken die werte zwischen den einzelnen Wochentagen erheblich – besonders am Wochenende melden einige Bundesländer ihre Fälle nicht dem RKI.

In Deutschland haben sich seit Beginn der Pandemie fast 25 Millionen Menschen nachweislich mit Sars-CoV-2 infiziert. Die tatsächliche Zahl dürfte aber deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden. Insgesamt sind in Deutschland 135.000 Menschen an oder mit Corona gestorben.

Ganz anders sieht es in Amerika aus: Offiziell wurden in den USA bisher rund 80 Millionen Corona-Infektionen gezählt. Doch die tatsächliche Zahl liegt sehr viel höher, zeigt eine Studie. Sie geht davon aus, dass sich fast 60 Prozent der US-Bürger bis Februar mit dem Coronavirus infiziert hatten. Die Antikörper-Untersuchung der Gesundheitsbehörde CDC zeigte das. Laut ihr steckten sich bis dahin bereits 190 Millionen Menschen an. Insgesamt leben in den USA 330 Millionen Menschen. 66 Prozent von ihnen sind vollständig geimpft.