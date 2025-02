Vulkan Kilauea auf Hawaii spuckt Lavafontänen

Der Vulkan Kilauea auf Hawaii ist wieder ausgebrochen. Die Eruption begann nach Angaben der US-Erdbebenwarte USGS am Dienstagvormittag (Ortszeit) im Halemaumau-Krater. Lava sei etwa 100 Meter hoch in die Luft geschossen, hieß es. In einem Livestream des USGS auf der Videoplattform Youtube waren leuchtend rote Lavafontänen zu sehen.

Ausbrüche in kurzen Abständen

Die derzeitige Eruption auf dem Gipfel des Kilauea sei die neunte dort seit dem 23. Dezember 2024. Die Ausbrüche in der Gipfelregion dauerten zwischen 13 Stunden und acht Tagen, die Pausen dazwischen zum Teil weniger als 24 Stunden. Der Ausbruch spiele sich in einem geschlossenen Bereich des Vulkan-Nationalparks ab. Die austretenden vulkanischen Gase könnten aber weitreichende Auswirkungen haben, warnte die Erdbebenwarte.

Einer der aktivsten Vulkane der Welt

Der 1.247 Meter hohe Kilauea gilt als einer der aktivsten Vulkane der Welt. Er liegt auf der größten Insel der Hawaii-Inselkette, die selbst den Namen «Hawaii» trägt und auch «Big Island» genannt wird. Das Pazifik-Archipel ist ein US-Bundesstaat rund 3.700 Kilometer südwestlich der US-Westküste. Die Hauptstadt Honolulu liegt auf der Insel Oahu nordwestlich des «Big Island».