Erzgebirgskrimi - Tödliche Abrechnung im ZDF: TV-Termin, Handlung, Darsteller, Wiederholung in der Mediathek

Das ZDF zeigt heute "Erzgebirgskrimi - Tödliche Abrechnung". Wann ist die TV-Ausstrahlung? Welche Schauspieler sind im Cast? Wie ist die Handlung?

Gute Nachrichten für alle Freunde von spannender Unterhaltung: Das ZDF bringt heute den FIlm "Erzgebirgskrimi - Tödliche Abrechnung" auf die deutschen Fernseher. Wir haben für Sie alle Infos zum Krimi zusammengetragen: Wann genau ist der TV-Termin? Auf welche Darstellerinnen und Darsteller können Sie sich freuen? Welche Handlung erwartet Sie? Gibt es die Möglichkeit, den Krimi vorab oder im Nachhinein als Stream in der Mediathek anzuschauen?

TV-Termin: "Erzgebirgskrimi - Tödliche Abrechnung" im ZDF und als Stream in der Mediathek

"Erzgebirskrimi - Tödliche Abrechnung" ist am heutigen Samstag, dem 13. August 2022, im ZDF zu sehen. Beginn ist um 20.15 Uhr. Die Zuschauerinnen und Zuschauer erwarten knapp anderthalb spannende Stunden. Wer am Samstag keine Zeit hat, der kann sich den Krimi auch als kostenlosen Stream in der Mediathek anschauen.

Handlung: Darum geht es im ZDF-Film "Erzgebirgskrimi - Tödliche Abrechnung"

Alles sieht zunächst nach einem schrecklichen Unfall aus, als Dr. Lenhard Hellmann eine steile Felswand herabstürzt. Altförster Georg Bergelt bekommt das Unglück hautnah mit, er sieht den herabstürzenden Körper bei einer Führung durch den Wald.

Die Theorie mit dem Unfall können die Ermittlerinnen und Ermittler schnell falsifizieren. Sie finden heraus, dass Hellmann bereits tot war, als sein Körper die Wand hinunterfiel. Hellmann hatte sich als Gründer eines Textil-Start-ups einen guten Namen als erfolgreichen Geschäftsmann gemacht. Gemeinsam mit Julia Jacobi und Philipp Mertens hatte er binnen kurzer Zeit Ausrufezeichen gesetzt. Die beiden Partner sind erschüttert, als sie vom Tod Hellmanns erfahren. Jacobi verliert nicht nur einen Geschäftspartner, sondern auch ihren Freund.

Bei ihren Nachforschungen stoßen die Kommissare Robert Winkler und Karina Szabo auf zwei Überraschungen. Zum einen stellt sich heraus, dass der Leichnam tiefgefroren war, als er den Abhang hinunterstürzte. Zum anderen hat ein Unbekannter noch nach dem Ableben Hellmanns Nachrichten von dessen Handy verschickt. Die SMS gingen an Frau Prof. Köhler, die Leiterin der Textilhochschule in Zwickau. Sie hatte gemeinsam mit Hellmann an innovativen Lösungen gearbeitet.

Gelingt es den Expertinnen und Experten, den mysteriösen Fall aufzudecken?

Besetzung: Diese Schauspieler sind bei "Erzgebirgskrimi - Tödliche Abrechnung" im Cast

Robert Winkler - Kai Scheve

- Saskia Bergelt - Teresa Weißbach

- Karina Szabo - Lara Mandoki

- Georg Bergelt - Andreas Schmidt-Schaller

- Phillip Mertens - Tobias Schormann

- Maik Baumann - Adrian Topol

- Dr. Elena Kulikova - Masha Tokareva

- Prof. Dr. Sybille Köhler - Sophie von Kessel

- Bernd Lauber - Jörg Pose

- Lissy Krömer - Frida-Lovisa Hamann

- Kerstin Bergelt - Franziska Junge

- Julia Jacobi - Julia Hartmann

- Dr. Lenhard Hellmann - Robin Sondermann

- Georg Bergelt (jung) - Robert Oschatz

(jung) - Mutter Bergelt (jung) - Ulrike Knobloch

Kerstin Bergelt (jung) - Lotta Herzog

(jung) - Lotta Herzog Saskia Bergelt (jung) - Alma und Smilla Löhr

"Erzgebirgskrimi - Tödliche Abrechnung" als Wiederholung bzw. Stream in der Mediathek

"Erzgebirgskrimi - Tödliche Abrechnung" klingt spannend, der Samstag ist aber schon verplant? Kein Problem: Sie finden den Krimi auch als kostenlosen Stream in der ZDF-Mediathek.

(AZ)