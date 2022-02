Erzgebirgskrimi - Verhängnisvolle Recherche im ZDF: TV-Termin, Handlung, Darsteller, Wiederholung in der Mediathek

Das ZDF zeigt am 19.2.22 "Erzgebirgskrimi - Verhängnisvolle Recherche". Wann ist die TV-Ausstrahlung? Welche Schauspieler sind im Cast? Wie ist die Handlung?

Es wird spannend im Zweiten: Das ZDF bringt "Erzgebirgskrimi - Verhängnisvolle Recherche" auf die deutschen Bildschirme. Wann genau ist der TV-Termin? Welche Darsteller haben eine Rolle ergattert? Auf welche Handlung können Sie sich freuen? Gibt es die Möglichkeit, den Krimi auch als kostenlosen Stream in der Mediathek anzuschauen? In diesem Text finden Sie alle Antworten.

TV-Termin: "Erzgebirgskrimi - Verhängnisvolle Recherche" am 19.2.22 im ZDF und als Stream in der Mediathek

"Erzgebirgskrimi - Verhängsnisvolle Recherche" läuft am Samstag, 19. Februar, im ZDF. Los geht's um 20.15 Uhr. Die Episode hat eine Dauer von rund anderthalb Stunden. Wer am Samstagabend keine Zeit hat, der kann sich "Erzgebirgskrimi - Verhängnisvolle Recherche" als kostenloser Stream in der ZDF-Mediathek anschauen.

Handlung: Darum geht es im ZDF-Film "Erzgebirgskrimi - Verhängnisvolle Recherche"

Es ist ein furchtbarer Moment, den Robert Winkler erleben muss - und der sich ganz harmlos anbahnt: Eine Journalistin hinterlässt eine Nachricht auf seinem Anrufbeantworter. Sie habe spannende Infos für ihn. Als Winkler die Informantin zurückruft, ist er live dabei, wie die Journalistin körperlich attackiert wird. Gemeinsam mit Szabo macht er sich sofort auf den Weg zum Tatort.

Vor Ort finden die Ermittlerinnen und Ermittler den Leichnam von Kirsten Reichenbach. Die junge Frau hatte sich zu Lebzeiten in einer Umweltorganisation engagiert, die sich gegen Ausbaupläne der Automobilfirma Uhlig gestellt hat. Das Unternehmen plant, für ihren neuen Standort mehrere Hektar Wald zu roden. Kurz vor ihrem Tod hatte Reichenbach Zugriff auf Informationen erhalten, die Dr. Lothar Uhlig in ein schlechtes Licht rücken könnten.

Für Robert Winkler nimmt der Fall beim Aufeinandertreffen mit der Entwicklungschefin des Unternehmens, Professor Kathrin Rothe, eine persönliche Note. Es steht der Verdacht im Raum, dass Rothe vor 27 Jahren mindestens mitschuldig war an einem Unfall, bei dem Winklers damalige Freundin ums Leben kam. Winkler konfrontiert die Verdächtigte, sie gesteht die Mitschuld. Nur einen Tag später finden die Ermittlerinnen und Ermittler die Frau erschlagen. Winkler rückt in den Fokus.

Besetzung: Diese Schauspieler sind bei "Erzgebirgskrimi - Verhängnisvolle Recherche" im Cast

Robert Winkler - Kai Scheve

- Karina Szabo - Lara Mandoki

- Saskia Bergelt - Teresa Weißbach

- Teresa Weißbach Maik - Adrian Topol

Georg Bergelt - Andreas Schmidt-Schaller

- Jens Müller - Fabian Busch

- Dr. Lothar Uhlig - Joachim Król

- Prof. Dr. Kathrin Rothe - Katja Weitzenböck

- Oberstaatsanwalt Osthof - Luc Feit

Kirsten Reichenbach - Fine Belger

- Harry Drechsel - Bernd Michael Lade

- Gregor Uhlig - Jonas Laux

- Jonas Laux Pensionswirtin Leuber - Martina Eitner-Acheampong

Polizistin Mühlenstein - Caroline Junghanns

Prof. Zacher - Peter Rühring

Michele - Amelie Otto

"Erzgebirgskrimi - Verhängnisvolle Recherche" als Wiederholung bzw. Stream in der Mediathek

"Erzgebirgskrimi - Verhängnisvolle Recherche" ist spannend für Sie, am Samstagabend haben Sie aber bereits etwas anderes vor? Kein Problem: Dann schauen Sie sich den Film doch einfach als kostenlosen Stream in der ZDF-Mediathek an.

(AZ)