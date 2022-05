Kinderbetreuung in Baden-Württemberg

vor 17 Min.

Erzieher-Mangel: Kitas können Aufsichtspflicht nicht mehr nachkommen

Drei bis fünf Kinder – ein Erzieher. So soll es laut Wissenschaft eigentlich sein. In baden-württembergischen Kitas sieht die Realität ganz anders aus.

In vielen baden-württembergischen Kitas ist der Erzieher-Mangel so gravierend, dass die Kinder nicht mehr so beaufsichtigt werden können, wie vorgeschrieben.

Von Isabel Fisch