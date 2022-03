ESC 2022: Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Halbfinale und Finale vorgestellt

Der Eurovision Song Contest findet in diesem Jahr im italienischen Turin statt. Wir stellen Ihnen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Halbfinale und Finale vor.

Beim ESC 2022 werden Sängerinnen, Sänger und Bands aus 40 Nationen teilnehmen. Dabei treten jeweils 17 Länder im 1. und 18 Länder im 2. Halbfinale an, um eine Chance auf einen der 24 Plätze im Finale des Gesangswettbewerbs zu haben. Deutschland, Frankreich, Spanien, Italien und Großbritannien sind die ersten Länder, die für das Finale am 14. Mai 2022 feststehen. Alle weiteren Nationen müssen sich in den Halbfinal-Shows qualifizieren.

In diesem Artikel stellen wir Ihnen die Interpreten aus den verschiedenen Ländern näher vor. Darüber hinaus verraten wir Ihnen welche Songs die Künstlerinnen und Künstler zum Eurovision Song Contest 2022 mitbringen.

ESC 2022: Teilnehmerinnen und Teilnehmer im 1. Halbfinale

Bisher stehen noch nicht alle Interpreten für die beiden Halbfinal-Shows und das große Finale fest. Wir werden die Übersichten ergänzen, sobald die einzelnen Länder ihre Kandidatinnen und Kandidaten bekannt geben.

Albanien - Ronela Hajati mit dem Lied "Sekret": Die albanische Sängerin brachte bereits 2006 ihre erste Single auf den Markt. Ihren ersten Nummer 1 Hit in Albanien hatte Hajati 2019 mit dem Song "MVP".

Die albanische Sängerin brachte bereits 2006 ihre erste Single auf den Markt. Ihren ersten Nummer 1 Hit in hatte Hajati 2019 mit dem Song "MVP". Bulgarien - Intelligent Music Project mit dem Lied "Intention": Das "Intelligent Music Project" ist eine bulgarische Rockband, die 2010 von Milen Vrabenski gegründet wurde. Die acht Band-Mitglieder wollen mit dem Projekt bulgarische Musik und Kultur populär machen.

Das "Intelligent Music Project" ist eine bulgarische Rockband, die 2010 von Milen Vrabenski gegründet wurde. Die acht Band-Mitglieder wollen mit dem Projekt bulgarische Musik und populär machen. Lettland - Citi Zēni mit dem Lied "Eat Your Salad": Die lettische Pop-Band wurde erst 2020 in Riga gegründet und brachte 2021 ihr erstes Album namens "Dogs take to the streets" auf den Markt.

Die lettische Pop-Band wurde erst 2020 in gegründet und brachte 2021 ihr erstes Album namens "Dogs take to the streets" auf den Markt. Litauen - Monika Liu mit dem Lied "Sentimentai": Monika Liu ist in ihrem Heimatland eine echt Berühmtheit. Die 34-Jährige war dort unter anderem als Jurorin in TV-Formaten wie "The Voice" und " The Masked Singer " zu sehen. Ihr Song "Sentimentai" ist komplett auf Litauisch und erreichte bereits Platz eins der litauischen Charts.

Monika Liu ist in ihrem Heimatland eine echt Berühmtheit. Die 34-Jährige war dort unter anderem als Jurorin in TV-Formaten wie "The Voice" und " " zu sehen. Ihr Song "Sentimentai" ist komplett auf Litauisch und erreichte bereits Platz eins der litauischen Charts. Moldau - Zdob și Zdub & Fraţii Advahov mit dem Lied "Trenuleţul": Für den Beitrag aus Moldau beim ESC 2022 haben sich zwei Bands zusammengetan: Zdob și Zdub wurde 1994 gegründet und hat bisher bereits zwölf Alben veröffentlicht. Fraţii Advahov sind die beiden Brüder Vasile und Vitalie Advahov, die sowohl gemeinsam als auch unabhängig von einander Musik machen.

Für den Beitrag aus beim 2022 haben sich zwei Bands zusammengetan: Zdob și Zdub wurde 1994 gegründet und hat bisher bereits zwölf Alben veröffentlicht. Fraţii Advahov sind die beiden Brüder Vasile und Vitalie Advahov, die sowohl gemeinsam als auch unabhängig von einander Musik machen. Niederlande - S10 mit dem Lied "De Diepte": Die niederländische Sängerin Stien den Hollander, die unter ihrem Künstlernamen S10 auftritt, wird die Niederlande beim ESC 2022 vertreten. Neben dem Pop-Genre arbeitet die junge Musikerin auch Rap in ihre Songs ein.

Die niederländische Sängerin Stien den Hollander, die unter ihrem Künstlernamen S10 auftritt, wird die beim 2022 vertreten. Neben dem Pop-Genre arbeitet die junge Musikerin auch Rap in ihre Songs ein. Schweiz - Teilnehmer und Lied folgen

Teilnehmer und Lied folgen Slowenien - LPS mit dem Lied "Disko": Die Band LPS startete im Jahr 2018 in Slowenien als kleine Schülerband und besteht heute aus insgesamt fünf Mitgliedern. 2021 veröffentlichten die Jungs von LPS ihr erstes Album mit dem Titel "Live From Šiška".

Die Band LPS startete im Jahr 2018 in als kleine Schülerband und besteht heute aus insgesamt fünf Mitgliedern. 2021 veröffentlichten die Jungs von LPS ihr erstes Album mit dem Titel "Live From Šiška". Ukraine - Alina Pash mit dem Lied "Shadows Of Forgotten Ancestors": Die ukrainische Sängerin macht bereits seit ihrer Kindheit Musik und nahm vor ihrem großen Durchbruch 2019 an der Casting Show " X-Factor " teil. Sie hat bisher drei Alben herausgebracht und war bereits drei Mal für den ukrainischen Jäger Music Award nominiert.

Die ukrainische Sängerin macht bereits seit ihrer Kindheit Musik und nahm vor ihrem großen Durchbruch 2019 an der Show " " teil. Sie hat bisher drei Alben herausgebracht und war bereits drei Mal für den ukrainischen Jäger Music Award nominiert. Armenien - Teilnehmer und Lied folgen

- Teilnehmer und Lied folgen Dänemark - Teilnehmer und Lied folgen

- Teilnehmer und Lied folgen Griechenland - Amanda Tenfjord (Lied folgt): Die griechisch-norwegische Sängerin wollte eigentlich Ärztin werden, unterbrach jedoch ihr Studium um Musik zu machen. Sie setzte sich beim griechischen Vorentscheid gegen vier Mitstreiter durch und wurde am 15. Dezember 2021 zur Vertreterin Griechenlands beim ESC ernannt.

Die griechisch-norwegische Sängerin wollte eigentlich Ärztin werden, unterbrach jedoch ihr Studium um Musik zu machen. Sie setzte sich beim griechischen gegen vier Mitstreiter durch und wurde am 15. Dezember 2021 zur Vertreterin beim ernannt. Island - Teilnehmer und Lied folgen

- Teilnehmer und Lied folgen Kroatien - Mia Dimšić mit dem Lied "Guilty Pleasure": Musik war für Mia Dimšić, die Sprachen studiert hat, lange Zeit nur ein Hobby. Der Durchbruch gelang ihr im Jahr 2016 mit dem Lied "Život nije siv". Seitdem hat die Sängerin bereits drei Studioalben und eine eigene Biografie herausgebracht.

Musik war für Mia Dimšić, die Sprachen studiert hat, lange Zeit nur ein Hobby. Der Durchbruch gelang ihr im Jahr 2016 mit dem Lied "Život nije siv". Seitdem hat die Sängerin bereits drei Studioalben und eine eigene Biografie herausgebracht. Norwegen - Subwoolfer mit dem Lied "Give That Wolf A Banana": Wer genau sich unter den Masken des Gesangsduos Subwoolfer verbirgt, blieb bisher ein Geheimnis. Laut ihrer fiktiven Biografie sollen die beiden Musiker jedoch Keith und Jim heißen. Ihr Song "Give That Wolf A Banana" wurde von DJ Astronaut geschrieben.

Wer genau sich unter den Masken des Gesangsduos Subwoolfer verbirgt, blieb bisher ein Geheimnis. Laut ihrer fiktiven Biografie sollen die beiden Musiker jedoch Keith und Jim heißen. Ihr Song "Give That Wolf A Banana" wurde von DJ Astronaut geschrieben. Österreich - LUM!X & Pia Maria mit dem Lied "Halo": Für den österreichischen Beitrag zum ESC 2022 schickt der deutsche Nachbarstaat den DJ und Musikproduzent LUM!X und die Newcomerin Pia Maria ins Rennen. Während LUM!X vor allem auf Youtube bereits sehr erfolgreich ist, wird es für Pia Maria der erste internationale Auftritt sein.

Für den österreichischen Beitrag zum 2022 schickt der deutsche Nachbarstaat den DJ und Musikproduzent LUM!X und die Newcomerin ins Rennen. Während LUM!X vor allem auf bereits sehr erfolgreich ist, wird es für der erste internationale Auftritt sein. Portugal - Teilnehmer und Lied folgen

Teilnehmerinnen und Teilnehmer im 2. Halbfinale des ESC 2022

Australien - Sheldon Riley mit dem Lied "Not The Same": Der 22-Jährige, der Sohn eines philippinischen Einwanderers ist und mit richtigem Namen Sheldon Hernandez heißt, erlangte durch Auftritte in diversen Castingshows, darunter zum Beispiel " X-Factor " oder "The Voice" Bekanntheit. Er tritt mit der Ballade "Not The Same" für Australien an.

Der 22-Jährige, der Sohn eines philippinischen Einwanderers ist und mit richtigem Namen heißt, erlangte durch Auftritte in diversen Castingshows, darunter zum Beispiel " " oder "The Voice" Bekanntheit. Er tritt mit der Ballade "Not The Same" für an. Aserbaidschan - Nadir Rustamli (Lied folgt): Im Februar dieses Jahres gewann der aserbaidschanische Sänger Nadir Rustamli die Show "The Voice of Azerbaijan ". Nun möchte Nadir, der Tourismusmanagement studiert hat, auch den ESC 2022 für sich entscheiden.

Im Februar dieses Jahres gewann der aserbaidschanische Sänger Nadir Rustamli die Show "The Voice of ". Nun möchte Nadir, der Tourismusmanagement studiert hat, auch den 2022 für sich entscheiden. Georgien - Circus Mircus (Lied folgt): Die dreiköpfige georgische Musikgruppe wurde Ende 2020 gegründet und macht vornehmlich Experimentalmusik. Die Gründungsmitglieder sind ehemalige Absolventen einer Zirkusschule in Tiflis , woher der Name "Circus Mircus" stammt.

Die dreiköpfige georgische Musikgruppe wurde Ende 2020 gegründet und macht vornehmlich Experimentalmusik. Die Gründungsmitglieder sind ehemalige Absolventen einer Zirkusschule in , woher der Name "Circus Mircus" stammt. Finnland - The Rasmus mit dem Lied "Jezebel": Die Band The Rasmus existiert bereits seit dem Jahr 2004. Der Rocksong "jezebel" stammt aus der Feder von Frontmann Lauri Ylönen . Er schrieb den Titel gemeinsam mit dem amerikanischen Produzenten Desmond Child .

Die Band existiert bereits seit dem Jahr 2004. Der Rocksong "jezebel" stammt aus der Feder von Frontmann . Er schrieb den Titel gemeinsam mit dem amerikanischen Produzenten . Israel - Michael Ben David mit dem Lied " I.M ": Israels Vertreter für den ESC 2022 wurde über die Talentshow " X-Factor " ausgewählt. In der Show setzte sich Michael Ben David im Finale gegen zwei Mitstreiter durch und sicherte sich damit sein Ticket für den Gesangswettbewerb.

Israels Vertreter für den 2022 wurde über die Talentshow " " ausgewählt. In der Show setzte sich im Finale gegen zwei Mitstreiter durch und sicherte sich damit sein Ticket für den Gesangswettbewerb. Malta - Emma Muscat mit dem Lied "Out Of Sight": Emma Muscat wurde 1999 in San Ġiljan auf Malta geboren. Schon im Kindesalter musizierte sie und spielte beispielsweise Klavier. 2016 veröffentlichte sie dann schließlich ihren ersten eigenen Song auf YouTube . Emma arbeitet aber nicht nur als Sängerin, sondern auch als Model.

wurde 1999 in San Ġiljan auf geboren. Schon im Kindesalter musizierte sie und spielte beispielsweise Klavier. 2016 veröffentlichte sie dann schließlich ihren ersten eigenen Song auf . arbeitet aber nicht nur als Sängerin, sondern auch als Model. San Marino - Achille Lauro mit dem Lied "Stripper": Der 31-jährige Achille Lauro stammt aus Rom und ist bereits seit dem Jahr 2012 als Sänger im italienischen Musikbusiness unterwegs. Darüber hinaus arbeitet er auch als Moderator und Filmproduzent.

Der 31-jährige stammt aus und ist bereits seit dem Jahr 2012 als Sänger im italienischen Musikbusiness unterwegs. Darüber hinaus arbeitet er auch als Moderator und Filmproduzent. Serbien - Teilnehmer und Lied folgen

Teilnehmer und Lied folgen Zypern - Teilnehmer und Lied folgen

Teilnehmer und Lied folgen Belgien - Jérémie Makiese (Lied folgt): Seine Liebe zur Musik entdeckte Makiese bereits in seiner Kindheit, nachdem er dem Schülerchor beigetreten war. Er gewann 2021 die belgische Casting Show "The Voice Belgique" und wurde im gleichen Jahr zum Vertreter des Landes für den ESC 2022 ausgewählt.

Seine Liebe zur Musik entdeckte Makiese bereits in seiner Kindheit, nachdem er dem Schülerchor beigetreten war. Er gewann 2021 die belgische Show "The Voice Belgique" und wurde im gleichen Jahr zum Vertreter des Landes für den 2022 ausgewählt. Estland - Stefan Airapetjan mit dem Lied "Hope": In der Öffentlichkeit tritt der estnische Sänger meist nur mit seinem Vornamen "Stefan" auf. Bereits 2018 nahm der 25-Jährige an Estlands Vorentscheid für den ESC teil und belegte damals nur den 3. Platz. Nach mehreren Versuchen schaffte er es 2022 schließlich sich gegen seine Konkurrenz durchzusetzen und wurde mit 62 Prozent der Zuschauerstimmen zum estnischen Vertreter für den ESC gewählt.

In der Öffentlichkeit tritt der estnische Sänger meist nur mit seinem Vornamen "Stefan" auf. Bereits 2018 nahm der 25-Jährige an für den teil und belegte damals nur den 3. Platz. Nach mehreren Versuchen schaffte er es 2022 schließlich sich gegen seine Konkurrenz durchzusetzen und wurde mit 62 Prozent der Zuschauerstimmen zum estnischen Vertreter für den gewählt. Irland - Brooke mit dem Lied "That’s Rich": Die Sängerin kommt aus dem nordirischen Derry und wurde durch die Casting-Show "The Voice UK" bekannt, bei der sie 2020 im Finale den 3. Platz erreichte. In der Late-Night-Show "The Late Late Show" wurde sie durch eine nationale sowie eine internationale Jury zur ESC-Kandidatin für Irland gewählt.

Die Sängerin kommt aus dem nordirischen Derry und wurde durch die Casting-Show "The Voice UK" bekannt, bei der sie 2020 im Finale den 3. Platz erreichte. In der Late-Night-Show "The Show" wurde sie durch eine nationale sowie eine internationale Jury zur ESC-Kandidatin für gewählt. Montenegro - Vladana mit dem Lied "Breathe": Die Sängerin macht bereits seit 2003 Musik und wollte schon vor über 15 Jahren damals noch Serbien und Montenegro beim ESC vertreten. 2005 schaffte sie es nicht ins Finale des Vorentscheids , doch in diesem Jahr kann Vladana ihren Traum verwirklichen und auf der ESC-Bühne performen.

Die Sängerin macht bereits seit 2003 Musik und wollte schon vor über 15 Jahren damals noch und beim vertreten. 2005 schaffte sie es nicht ins Finale des , doch in diesem Jahr kann Vladana ihren Traum verwirklichen und auf der ESC-Bühne performen. Nordmazedonien - Andrea mit dem Lied "Circles": Publikumsliebling der nordmazedonischen ESC-Fans war eigentlich Victor Apostolovski, doch dank der Stimmen der internationalen Jury setzte sich am Ende Andrea als Kandidatin für den Song Contest durch. Die 21-jährige Sängerin wird mit dem R'n'B-Song "Circles" auftreten.

Publikumsliebling der nordmazedonischen ESC-Fans war eigentlich Victor Apostolovski, doch dank der Stimmen der internationalen Jury setzte sich am Ende Andrea als Kandidatin für den Song Contest durch. Die 21-jährige Sängerin wird mit dem R'n'B-Song "Circles" auftreten. Polen - Ochman mit dem Lied "River": Krystian Ochman , dessen Eltern aus Polen stammen und ebenfalls sehr musikalisch sind, wuchs in der Nähe von Washington auf. Im Jahr 2020 gewann er die Show "The Voice of Poland" und veröffentlichte im Jahr darauf sein erstes eigenes Album.

, dessen Eltern aus stammen und ebenfalls sehr musikalisch sind, wuchs in der Nähe von Washington auf. Im Jahr 2020 gewann er die Show "The Voice of Poland" und veröffentlichte im Jahr darauf sein erstes eigenes Album. Rumänien - Teilnehmer und Lied folgen

- Teilnehmer und Lied folgen Tschechische Republik - We Are Domi mit dem Lied "Lights Off": Beim tschechischen Vorentscheid zum ESC 2022 konnte sich die Electro-Pop-Band gegen sechs Mitbewerber durchsetzen. Die Sängerin der Band Dominika Hašková stammt aus Tschechien , während der Gitarrist und der Keyboarder des Trios aus Norwegen stammen. "We Are Domi" wurde 2018 in Großbritannien gegründet.

Beim tschechischen zum 2022 konnte sich die Electro-Pop-Band gegen sechs Mitbewerber durchsetzen. Die Sängerin der Band stammt aus , während der Gitarrist und der Keyboarder des Trios aus stammen. "We Are Domi" wurde 2018 in gegründet. Schweden - Teilnehmer und Lied folgen

ESC 2022: Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Finale

Bisher stehen erst fünf Länder fest, die im Finale des ESC 2022 stehen. In den beiden Halbfinal-Shows entscheidet sich dann im Mai, welche weiteren Nationen einen Platz im ESC-Finale 2022 erhalten werden. Insgesamt werden im Finale 25 Länder vertreten sein. Das sind die bisher bekannten Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Überblick:

Deutschland - Malik Harris mit dem Lied "Rockstars": Der 24-jährige Malik ist in der Nähe von Landsberg am Lech aufgewachsen und stammt aus einer sehr musikalischen Familie. 2018 bringt er seine erste Single mit dem Namen "Say The Name" raus. Ein Jahr später nimmt ihn schließlich die Plattenfirma Universal Music unter Vertrag.

Der 24-jährige ist in der Nähe von aufgewachsen und stammt aus einer sehr musikalischen Familie. 2018 bringt er seine erste Single mit dem Namen "Say The Name" raus. Ein Jahr später nimmt ihn schließlich die Plattenfirma unter Vertrag. Frankreich - Teilnehmer und Lied folgen

- Teilnehmer und Lied folgen Großbritannien (UK) - Teilnehmer und Lied folgen

- Teilnehmer und Lied folgen Italien - Mahmood & Blanco mit dem Lied "Brividi": Mit Mahmood schickt Italien einen Sänger mit ESC-Erfahrung zum Song Contest 2022: Er stand bereits 2019 im Finale in Tel Aviv und erreichte damals den zweiten Platz. Diesmal wird in der Sänger Blanco unterstützen, der in Italien zu den erfolgreichsten Musikern der vergangenen zwei Jahre gehört. Fast alle Singles aus seinem Album " Blu celeste " erhielten in Italien den Platin-Status.

Mit Mahmood schickt einen Sänger mit ESC-Erfahrung zum Song Contest 2022: Er stand bereits 2019 im Finale in und erreichte damals den zweiten Platz. Diesmal wird in der Sänger Blanco unterstützen, der in zu den erfolgreichsten Musikern der vergangenen zwei Jahre gehört. Fast alle Singles aus seinem Album " " erhielten in den Platin-Status. Spanien - Chanel mit dem Lied "SloMo": Die Sängerin Chanel Terrero kommt ursprünglich aus Kuba und kam im Alter von drei Jahren mit ihrer Familie nach Spanien. Bisher war die 21-Jährige hauptsächlich in Musicals und im Fernsehen als Schauspielerin erfolgreich. Sie konnte das Finale des Benidorm Fests für sich entscheiden und wurde so zur Vertreterin Spanien für den ESC 2022.

(AZ)

Lesen Sie dazu auch