Zeitplan und Reihenfolge: Das ist der Ablauf des ESC 2022

Der ESC 2022 findet im italienischen Turin statt. Hier finden Sie alle Termine und den Zeitplan für das Halbfinale und das Finale des Eurovision Song Contest.

Der 66. Eurovision Song Contest wird in diesem Jahr vom 10. bis zum 14. Mai in der italienischen Stadt Turin ausgetragen. Insgesamt werden 41 Länder an dem Gesangswettbewerb teilnehmen. Auch Montenegro ist 2022 wieder mit dabei, nachdem das Land bei den vergangenen zwei Terminen auf eine Teilnahme verzichtet hatte. Darüber hinaus werden auch einige bekannte Gesichter am Start sein: Stojan Jankulow aus Bulgarien, Mahmood aus Italien und Zdob și Zdub aus Moldau standen alle schon einmal auf der ESC-Bühne.

Sie möchten wissen welche Länder und Kandidaten in den beiden Halbfinal-Runden und im großen Finale auf der Bühne stehen? Wir haben die Termine und den Zeitplan zum ESC 2022 für Sie und liefern außerdem die Startreihenfolge der Länder in den Final-Shows.

ESC 2022: Termine und Zeitplan beim Eurovision Song Contest

Das erste Halbfinale, das zweite Halbfinale und das große Finale des diesjährigen Eurovision Song Contest werden vom 10. bis 14. Mai 2022 ausgetragen. In den beiden Halbfinal-Shows treten jeweils 18 Länder an, von denen sich dann pro Halbfinale zehn für das Finale am 14. Mai qualifizieren. Das sind die Termine für den ESC 2022:

1. Halbfinale : Dienstag, 10.05.2022, 21 Uhr

: Dienstag, 10.05.2022, 21 Uhr 2. Halbfinale : Donnerstag, 12.05.2022, 21 Uhr

: Donnerstag, 12.05.2022, 21 Uhr Finale: Samstag, 14.05.2022, 21 Uhr

Video: ProSieben

ESC 2022: Länder und Zeitplan im 1. Halbfinale

Für das 1. Halbfinale stehen alle teilnehmenden Länder fest. Die Übersicht zur Show mit allen Ländern und den Sängerinnen und Sängern finden Sie hier:

Erste Hälfte:

Startnummer Land Interpret Song 1 Albanien Ronela Hajati "Sekret" 2 Lettland Citi Zēni "Eat Your Salad" 3 Litauen Monika Liu "Sentimentai" 4 Schweiz Marius Bear "Boys Do Cry" 5 Slowenien LPS "Disko" 6 Ukraine Kalush Orchestra "Stefania" 7 Bulgarien Intelligent Music Project "Intention" 8 Niederlande S10 "De Diepte" 9 Moldau Zdob și Zdub & Fraţii Advahov "Trenuleţul"

Zweite Hälfte:

Lesen Sie dazu auch

Startnummer Land Interpret Song 10 P ortugal Maro "Saudade Saudade" 11 K roatien Mia Dimšić "Guilty Pleasure" 12 D änemark Reddi "The Show" 13 Österreich LUM!X & Pia Maria "Halo" 14 I sland Systur "Með hækkandi sól" 15 G riechenland Amanda Tenfjord "Die Together" 16 Norwegen Subwoolfer "Give That Wolf A Banana" 17 A rmenien Rosa Linn "Snap"

ESC 2022: Länder und Zeitplan im 2. Halbfinale

Hier finden Sie einen Überblick über die Länder und die Sängerinnen und Sänger, die am 2. Halbfinale teilnehmen:

1. Hälfte:

Startnummer Land Teilnehmer Song 1 F innland The Rasmus "Jezebel" 2 Israel Michael Ben David "I.M" 3 S erbien Konstrakta "In corpore sano" 4 Aserbaidschan Nadir Rustamli "Fade to black" 5 Georgien Circus Mircus "Lock Me In" 6 Malta Emma Muscat "I Am What I Am" 7 San Marino Achille Lauro "Stripper" 8 Australien Sheldon Riley "Not The Same" 9 Zypern Andromache "Ela"

2. Hälfte:

Startnummer Land Teilnehmer Song 10 Irland Brooke "That’s Rich" 11 Nordmazedonien Andrea "Circles" 12 Estland Stefan "Hope" 13 Rumänien WRS "Llámame" 14 Polen Ochman "River" 15 Montenegro Vladana "Breathe" 16 Belgien Jérémie Makiese "Miss You" 17 Schweden Cornelia Jakobs "Hold Me Closer" 18 Tschechische Republik We Are Domi "Lights Off"

ESC 2022 Finale: Zeitplan und Länder

Bisher stehen erst fünf Länder fest, die im diesjährigen Finale des ESC 2022 mit dabei sein werden. Sobald die beiden Halbfinal-Shows beendet sind und die übrigen Finalisten fest stehen, informieren wir Sie hier darüber. Insgesamt werden im ESC 2022 Finale 25 Länder vertreten sein.

Land Interpret Song Deutschland Malik Harris "Rockstars" Frankreich Alvan & Ahez "Fulenn" Großbritannien Sam Ryder "Space Man" Italien Mahmood & Blanco "Brividi" Spanien Chanel "SloMo"

(AZ)