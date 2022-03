Deutscher Vorentscheid: Kandidaten, Termin und Übertragung beim "ESC" 2022

Der deutsche Vorentscheid des "ESC" 2022 wird im März im Fernsehen gezeigt. Holen Sie sich hier bei uns alle Infos rund um Termin, Kandidaten, Uhrzeit, Sender und Übertragung im TV und Stream.

Wer tritt für Deutschland beim Eurovision Song Contest 2022 an? Das wird beim deutschen Vorentscheid entschieden. Hier präsentieren alle Künstler, die dafür in Frage kommen, sich und ihre Lieder. Diese werden aktuell von der deutschen ESC-Fachjury ausgewählt. Ab Donnerstag, den 10. Februar 2022, stellen diese sich auf eurovision.de vor.

Anschließend ist dann das Publikum dran. Es muss seine Stimme für den Künstler oder die Künstlerin abgeben, den- oder diejenige es gerne beim Musikwettbewerb sehen würde. Diese Abstimmung läuft seit Montag, dem 28. Februar 2022. Seitdem haben Zuschauer die Möglichkeit, ihren Favoriten zu wählen.

Heute, am Freitag, 4. März 2022, wird dann offiziell im Fernsehen die Entscheidung bekanntgegeben - das heißt, niemand muss lange auf eine Entscheidung warten. Über die Popwellen der ARD werden den ganzen Tag lang die infrage kommenden Lieder zu hören sein. So können Hörer ihren Favoriten auswählen und anschließend per Telefon, SMS oder eben auch im Internet abstimmen.

Am Abend kommt dann die Sendung "Germany 12 Points - der deutsche ESC-Vorentscheid", in welchem Rahmen die Zuschauer ebenfalls noch einmal abstimmen können. Während der Sendung werden erneut alle Songs vorgestellt - und das auf der Bühne. Moderiert wird die Show von Barbara Schöneberger. Der Kandidat oder die Kandidatin, der dann am Ende des Abends die höchste Punktzahl erreicht hat, tritt beim ESC 2022 in Turin an.

ESC 2022 - Deutscher Vorentscheid: Termin und Uhrzeit

Der Termin für den deutschen Vorentscheid des Eurovision Songcontest 2022 ist festgelegt auf Freitag, den 4. März 2022. Eigentlich hätte der Musikwettbewerb zur Prime-Time um 20.15 Uhr das Abendprogramm des deutschen Fernsehens einleiten sollen. Aufgrund der aktuellen Lage in der Ukraine kommt jedoch um 20.15 Uhr zunächst noch die Sondersendung "Solidarität mit der Ukraine". "Germany 12 Points - der deutsche ESC-Vorentscheid" startet anschließend um 21.00 Uhr.

Hier werden dann letztendlich alle Stimmen ausgezählt und ausgewertet und dann verkündet, welcher der teilnehmenden Künstler zum ESC nach Turin fahren wird.

Deutscher ESC-Vorentscheid 2022: Kandidaten und Kandidatinnen

Eros Atomus mit "Alive"

Der Sänger (21) schreibt sich selbst lieber mit kleinen Anfangsbuchstaben, also "eros atomus". Er stammt aus Flensburg, hat aber schon in allen möglichen Teilen der Welt gelebt. Sein Motto: "It's great to be alive." Seinen ersten großen öffentlichen Auftritt hatte er bei "The Voice Kids". In den Blind Auditions buzzerte leider kein Coach für ihn, doch bei " The Voice of Germany" sang er sich schließlich ins Finale.

Felicia Lu mit "Anxiety"

Für die 26-jährige Felicia ist es schon der zweite Anlauf beim ESC. In ihrem Titel geht es um Angststörungen und quälende Sorgen - sie wirbt dafür, über derartige Fälle zu sprechen und sich helfen zu lassen. Aktuell arbeitet sie an ihrem Debütalbum und plant eine kleine Straßenmusik-Tour unter dem Titel "The road to 12 points". Sie möchte damit auf ihrem Weg von Wien nach Berlin ein wenig zusätzliche Publicity einsammeln.

Maël & Jonas mit "I Swear To God"

"Jeden Tag Pyro, good vibes und Spaß" - so lautet die Grundeinstellung der beiden Jungs aus Koblenz. Vor über zehn Jahren haben sie sich beim Gitarren-Unterricht kennengelernt. Der eher introvertierte Maël (26) studiert Lehramt, der meist recht aufgekratzte Jonas ist 20 Jahre alt und geht noch zur Schule. Bei "The Voice of Germany" waren die beiden 2020 das erste Duo, das es jemals ins Finale geschafft hat.

Emily Roberts mit "Soap"

Emily stammt aus Hamburg, sie nennt sich selbst "Half Brit, half Potato". Ihr Vater ist der Singer-Songwriter Guy Roberts aus UK. Sie hat ihn bereits als kleines Mädchen ins Tonstudio und auf seinen Konzertreisen begleitet. Mit 13 Jahren hat sie angefangen, Gitarre zu spielen. Zwei Jahre später schrieb sie ihre ersten eigenen Songs - zunächst auf Deutsch. Wenn die Musik ihr Zeit lässt, ist sie unter anderem bei Fridays For Future aktiv.

Nico Suave & Team Liebe mit "Hallo Welt"

Nico Suave, NKSN, Buket und EMY haben sich unter der Marke "Nico Suave & Team Liebe" für den ESC-Vorentscheid zusammengetan. Nico (43) ist im Sauerland aufgewachsen und rappt, seit er 16 ist - auf Deutsch. EMY ist 19 Jahre alt - sie hat schon im Schulchor gesungen und nimmt inzwischen Gesangunterricht. NKSN (28) hat sich statt fürs Hotelfach für die Musik entschieden. Und die Deutschtürkin Buket ist über orientalische Musik zu deutschem Pop gelangt.

Malik Harris mit "Rockstars"

Malik (24) ist ein deutsch-amerikanischer Popsänger, Rapper und Songwriter. Er ist in der Nähe von Landsberg am Lech in Bayern aufgewachsen und lebt dort heute noch. Mit 13 Jahren hat er sich selbst Gitarre und Keyboard beigebracht. Als erster deutscher Künstler war er anlässlich der Veröffentlichung seiner Single "When We’ve Arrived" eine Woche lang auf dem Times Square Billboard in New York City zu sehen.

Deutscher Vorentscheid 2022 zum ESC: Sender und Übertragung im TV oder Live-Stream

Wie können Sie nun live mitverfolgen, welcher Künstler für Deutschland antreten wird, wenn es zum Eurovision Songcontest 2022 geht? Wir sagen es Ihnen genau hier.

Alle Dritten Programme der ARD werden für die Live-TV-Übertragung zuständig sein, wenn am 4. März um 20.15 Uhr entschieden wird, wer nach Turin fahren wird.

Außerdem gibt es auch die Möglichkeit, die Entscheidungs-Sendung im Stream zu verfolgen und zwar über die Webseite eurovision.de wie auch über die ARD-Mediathek.

"ESC" 2022: Das ist die Jury beim Deutschen Vorentscheid

Dieses Mal wird das erste Mal sein, dass auch die Radio-Popwellen der ARD beim Auswahlverfahren mitwirken können. Antenne Brandenburg, BAYERN 3, Bremen Vier, hr3, MDR Jump, NDR 2, SR 1, SWR3 und WDR 2 stellen jeweils Musikexperten. Außerdem mit in der Jury: Alexandra Wolfslast, Chefin der deutschen ESC-Delegation. (AZ)