Deutscher Vorentscheid: Termin und Übertragung beim "ESC" 2022

Der deutsche Vorentscheid des "ESC" 2022 wird im März im Fernsehen gezeigt. Holen Sie sich hier bei uns alle Infos rund um Termin, Uhrzeit, Sender und Übertragung im TV und Stream.

Wer tritt für Deutschland beim Eurovision Song Contest 2022 an? Das wird beim deutschen Vorentscheid entschieden. Hier präsentieren alle Künstler, die dafür in Frage kommen, sich und ihre Lieder. Diese werden aktuell von der deutschen ESC-Fachjury ausgewählt. Ab Donnerstag, den 10. Februar 2022, stellen diese sich auf eurovision.de vor.

Anschließend ist dann das Publikum dran. Es muss seine Stimme für den Künstler oder die Künstlerin abgeben, den- oder diejenige es gerne beim Musikwettbewerb sehen würde. Diese Abstimmung beginnt am Montag, den 28. Februar 2022. Ab dann haben Zuschauer die Möglichkeit, ihren Favoriten zu wählen.

Am Freitag, den 4. März 2022 wird dann offiziell im Fernsehen die Entscheidung bekanntgegeben, das heißt, niemand muss lange auf eine Entscheidung warten. Über die Popwellen der ARD werden den ganzen Tag lang die infrage kommenden Lieder zu hören sein. So können Hörer ihren Favoriten auswählen und anschließend per Telefon, SMS oder eben auch im Internet abstimmen.

Am Abend kommt dann zur Prime-Time die Sendung "Germany 12 Points - der deutsche ESC-Vorentscheid", in welchem Rahmen die Zuschauer ebenfalls noch einmal abstimmen können. Während der Sendung werden erneut alle Songs vorgestellt - und das auf der Bühne. Moderiert wird die Show von Barbara Schöneberger. Der Kandidat oder die Kandidatin, der dann am Ende des Abends die höchste Punktzahl erreicht hat, tritt beim ESC 2022 in Turin an.

Video: dpa

ESC 2022 - Deutscher Vorentscheid: Termin und Uhrzeit

Der Termin für den deutschen Vorentscheid des Eurovision Songcontest 2022 ist festgelegt auf Freitag, den 4. März 2022. Pünktlich zur Prime-Time um 20.15 Uhr wird mit dem Musikwettbewerb das Abendprogramm des deutschen Fernsehens eingeleitet.

Hier werden dann letztendlich alle Stimmen ausgezählt und ausgewertet und dann verkündet, welcher der teilnehmenden Künstler zum ESC nach Turin fahren wird.

Deutscher Vorentscheid 2022 zum ESC: Sender und Übertragung im TV oder Live-Stream

Wie können Sie nun live mitverfolgen, welcher Künstler für Deutschland antreten wird, wenn es zum Eurovision Songcontest 2022 geht? Wir sagen es Ihnen genau hier.

Alle Dritten Programme der ARD werden für die Live-TV-Übertragung zuständig sein, wenn am 4. März um 20.15 Uhr entschieden wird, wer nach Turin fahren wird.

Außerdem gibt es auch die Möglichkeit, die Entscheidungs-Sendung im Stream zu verfolgen und zwar über die Webseite eurovision.de wie auch über die ARD-Mediathek.

"ESC" 2022: Das ist die Jury beim Deutschen Vorentscheid

Dieses Mal wird das erste Mal sein, dass auch die Radio-Popwellen der ARD beim Auswahlverfahren mitwirken können. Antenne Brandenburg, BAYERN 3, Bremen Vier, hr3, MDR Jump, NDR 2, SR 1, SWR3 und WDR 2 stellen jeweils Musikexperten. Außerdem mit in der Jury: Alexandra Wolfslast, Chefin der deutschen ESC-Delegation.