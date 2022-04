ESC 2022 im TV und Live-Stream: Alle Infos zur Übertragung und Wiederholung

Der Eurovision Song Contest findet 2022 in Italien statt. Hier erfahren Sie mehr zur Übertragung im TV und Live-Stream und zur Wiederholung des ESC 2022.

Auch 2022 findet vom 10. bis 14. Mai 2022 wieder der Eurovision Song Contest statt. Es ist das 66. Mal, dass die Veranstaltung über die Bühne geht. In diesem Jahr wird der Musikwettbewerb im italienischen Turin ausgetragen.

Insgesamt sind beim ESC 2022 Musikerinnen und Musiker aus 40 verschiedenen Nationen der Erde, darunter auch Australien, Malta, Armenien oder der Ukraine, vertreten. Für Deutschland geht der gebürtige Landsberger Malik Harris mit dem Titel "Rockstars" ins Rennen.

Doch wie läuft die Übertragung des ESC 2022 ab? Und gibt es auch Wiederholungen zu sehen? Wir informieren Sie hier darüber, wie die Übertragung des Events im TV und Stream vonstatten geht und verraten außerdem, wo Sie eine kostenlose Wiederholung finden.

Video: ProSieben

TV-Termin: Wann wird der ESC 2022 im TV übertragen?

Beide Semifinals des ESC 2022 sind im Fernsehen bei ONE zu sehen. Das Finale läuft dann zusätzlich im ERSTEN. Hier finden Sie einen Überblick über die TV-Termine:

Dienstag, 10. Mai 2022, 21.00 Uhr: 1. Halbfinale des ESC 2022 (ONE)

2022 (ONE) Donnerstag, 12. Mai 2022, 21.00 Uhr: 2. Halbfinale des ESC 2022 (ONE)

2022 (ONE) Samstag, 14. Mai 2022, 21.00 Uhr: Finale des ESC 2022 ( ARD , ONE)

Außerdem zeigen das ERSTE und ONE vor und nach dem Finale des ESC 2022 am 14. Mai 2022 einen Countdown und eine Aftershow mit Moderatorin Barbara Schöneberger. Der "Countdown für Turin" wird um 20.15 Uhr direkt vor dem Beginn des Finales ausgestrahlt. Die "Aftershow" zum ESC 2022 in Turin wird live ab 00.50 Uhr gesendet.

Übertragung: So sehen Sie den ESC 2022 live im TV und Live-Stream

Die Veranstaltungen des ESC 2022 werden bei den öffentlich-rechtlichen Sendern der ARD gezeigt. Der Eurovision Song Contest 2022 ist also gratis im Free-TV zu sehen. Neben der Ausstrahlung im Fernsehen können die einzelnen Shows auch zeitgleich im Stream auf eurovision.de oder in der ARD-Mediathek angeschaut werden.

Lesen Sie dazu auch

Wiederholung: Eurovision Song Contest 2022 nachschauen

Sie haben eines der Halbfinals oder das Finale des ESC 2022 im Fernsehen verpasst und möchten dieses nun nachschauen? In der Mediathek der ARD haben Sie dazu die Gelegenheit, denn dort gibt es alle diesjährigen ESC-Sendungen als Wiederholung auf Abruf zu sehen.

Der Service kann von jedermann kostenlos genutzt werden. Ein Abonnement oder Registrierung sind hierfür nicht erforderlich.

Barrierefreiheit: Untertitel und Audiodeskription beim ESC 2022

Auch beim diesjährigen ESC bietet der NDR wieder ein barrierefreies Angebot mit Untertiteln, Audiodeskription und Übersetzungen für hörgeschädigte, taube und blinde Zuschauer an.

Beiden Halbfinals des Eurovision Song Contest 2022 können mit entsprechenden Untertiteln und Audiodeskription im digitalen TV-Programm von ONE und in der ARD-Mediathek verfolgt werden. Die Übertragung des Finales wird auf besagten Kanälen und im ERSTEN mit Untertiteln und Audiodeskription angeboten.

Für die Sendungen vor und nach dem Finale mit Barbara Schöneberger stehen ebenfalls Untertitel und eine Audiodeskription zur Verfügung. Zudem sind beide Semifinals sowie das Finale des ESC 2022 über HbbTV und im Livestream auf eurovision.de in der deutschen Gebärdensprache zu sehen.