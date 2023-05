ESC 2023: Das waren die Teilnehmer und Lieder im Finale

Der Eurovision Song Contest 2023 ist nun vorbei. In diesem Artikel erfahren Sie alles rund um die ESC-Teilnehmer 2023, die teilgenommen haben.

Neben "Deutschland sucht den Superstar" 2023 und "The Voice Kids" 2023 fand in diesem Jahr auch wieder der Eurovision Song Contest statt. 2023 traten 37 Länder im ESC gegeneinander an. Der ESC 2023 fand in Liverpool statt. Für Deutschland trat in diesem Jahr eine Rockband aus Hamburg an.

Nicht alle Länder stahen automatisch im Finale - einige mussten sich erst über das erste oder zweite Halbfinale qualifizieren. Damit Sie sich ein Bild machen können, welche Lieder im Halbfinale sowie im Finale vorgetragen wurden, haben wir Ihnen die wichtigsten Informationen zusammengetragen.

ESC 2023: Diese Teilnehmer haben um den Einzug ins Finale gekämpft

Hier erhalten Sie eine Übersicht zu den Teilnehmern und Liedern aus dem ersten Halbfinale:

Land Künstler Lied Norwegen Alessandra "Queen of Kings" Malta The Busker "Dance (Our Own Party") Serbien Luke Blake "Samo mi se spava" Lettland Sudden Lights "Aija" Portugal Mimicat "Ai coracao" Irland Wild Youth "We Are One" Kroatien Let 3 "Mama SC" Schweiz Remo Forrer "Watergun" Israel Noa Kirel "Unicorn" Moldau Pasha Parfeni "Soarele si luna" Schweden Loreen "Tattoo" Aserbaidschan TuranTuraIX "Tell Me More" Tschechien Vesna "My Sister's Crown" Niederlande Mia Nicolai und Dion Cooper "Burning Daylight" Finnland Käärijä " Cha Cha Cha "

Das ist die Übersicht über die Teilnehmer und Lieder aus dem zweiten Halbfinale:

Land Künstler Lied Dänemark Reiley "Breaking My Heart" Armenien Brunette "Future Lover" Rumänien Theodor Andrei "D.G.T. (Off And On)" Estland Alika "Bridges" Belgien Gustaph "Because Of You" Zypern Andrew Lambrou "Break A Broken Heart" Island Dilja "Power" Griechenland Victor Vernicos "What They Say" Polen Blanka " Solo " Slowenien Joker Out "Carpe Diem" Georgien Iru "Echo" San Marino Piqued Jacks "Like An Animal" Österreich Teya und Salena "Who The Hell Is Edgar?" Albanien Albina und Familja Kelmendi " Duje " Litauen Monika Linkyte "Stay" Australien Voyager "Promise"

In diesem Jahr wurde die Jury in den ESC-Halbfinalshows abgeschafft. Lediglich das Televoting entschied diesmal, welche Länder in das Finale einziehen durften. Insgesamt haben zehn Länder aus dem ersten Halbfinale und zehn Länder aus dem zweiten Halbfinale den Einzug ins Finale geschafft. Deutschland durfte dabei in diesem Jahr, gemeinsam mit Frankreich, Italien und den anderen Finalisten, im Halbfinale mitabstimmen.

ESC 2023: Teilnehmer und Lieder im Finale

Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien und Großbritannien - die sogenannten "Big Five" aus Europa - stehen jedes Jahr sicher im Finale. Auch die Ukraine, die 2022 den ESC gewann, stand im Finale, konnte den diesjährigen ESC aber aufgrund des russischen Angriffskrieges nicht austragen, weshalb Großbritannien als Gastgeberland eingesprungen ist.

Das waren die Finalisten:

Land Künstler Lied Deutschland Lord Of The Lost "Blood and Glitter" Frankreich La Zarra "Evidemment" Großbritannien Mae Muller "I Wrote A Song" Spanien Blanca Paloma "Eaea" Italien Marco Mengoni "Due vite" Ukraine Tvorchi "Heart Of Steel" Finnland Käärijä " Cha cha cha " Israel Nora Kirel "Unicorn" Kroatien Let 3 "Mama ŠČ" Moldau Pasha Parfeni "Sorarele si luna" Norwegen Alessandra Queen of kings" Portugal Mimicat "Ai Coração" Schweiz Remo Forrer "Watergun" Serbien Luke Black "Samo mo se spava" Schweden Loreen "Tattoo" Tschechien Vesna "My sister's crown Albanien Albina & Familja Kelmendi Duje Zypern Andrew Lambrou Break a Broken Heart Estland Alika Bridges Belgien Gustaph Because Of You Österreich Teya & Salena Who the Hell is Edgar? Litauen Monika Linkyté Stay Polen Blanka Solo Australien Voyager Promise Armenien Brunette Future Lover Slowenien Joker Out Carpe Diem

ESC 2023: Wann war der Termin?

Der ESC 2023 wurde an drei Terminen im Mai ausgetragen - zwei Halbfinals, einmal das große Finale. Für einen besseren Überblick haben wir Ihnen hier eine Übersicht der Termine für Sie:

Erstes Halbfinale : 9. Mai 2023, 21.00 Uhr

: 9. Mai 2023, 21.00 Uhr Zweites Halbfinale : 11. Mai 2023, 21.00 Uhr

: 11. Mai 2023, 21.00 Uhr Finale: 13. Mai 2023, 21.00 Uhr

Die wichtigsten Informationen zum ESC 2023

Wir haben Ihnen hier eine Übersicht zum Eurovision Song Contest 2023 zusammengetragen:

2023 fand der 67. ESC statt.

statt. Das erste Halbfinale war am 9. Mai 2023, das zweites Halbfinale am 11. Mai 2023. Das Finale fand am 13. Mai 2023 statt.

war am 9. Mai 2023, das zweites am 11. Mai 2023. Das Finale fand am 13. Mai 2023 statt. Großbritannien war das Gastgeberland.

war das Gastgeberland. Der Austragungsort war in der M&S Bank Arena in Liverpool .

. Julia Sanina, Graham Norton , Hannah Waddingham und Alesha Dixon moderierten die Shows.

, Hannah Waddingham und moderierten die Shows. Die Auslosung für die Halbfinalshows war am 31. Januar 2023.

Das diesjährige Motto lautete "United By Music", um die Verbundenheit Großbritanniens mit der Ukraine zu zeigen.

mit der zu zeigen. Das Bühnendesign symbolisierte eine Umarmung.

In diesem Jahr konnten auch Fans aus Ländern, die nicht am ESC teilnehmen, abstimmen.

teilnehmen, abstimmen. Es gab keine Jury mehr in den Halbfinalshows.

In Deutschland übernahm die ARD die Übertragung.

ESC 2023: Das ist die Siegerin

In diesem Jahr gewann die Schwedin Loreen den ESC. Sie sang den Song "Tattoo" und holte damit das beste Ergebnis. Insgesamt erhielt sie 583 Punkte. Das Besondere an der Kandidatin ist, dass sie nicht das erste Mal aus Siegerin die Bühne verlassen hat. Bereits 2012 gewann die Brünette mit dem Song "Euphoria".