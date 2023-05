Ergebnisse beim ESC 2023: Gewinner, alle Platzierungen und Punkte

Auch 2023 fand wieder der Eurovision Song Contest statt. Wer hat gewonnen? Welchen Platz belegte Deutschland?

Am 13. Mai 2023 fand das Finale im Eurovision Song Contest in Liverpool statt. 26 Länder, die beim ESC mitmachen dürfen, traten gegeneinander an. Auch in diesem Jahr stellten die Teilnehmer eigene Songs vor. Der ESC hat bereits eine lange Geschichte und fand zum 67. Mal statt. Die Show wurde von der Band "Kalush" eröffnet, die die Bühne im letzten Jahr als Sieger verlassen hat. Im Finale traten "Lord of the Lost" für Deutschland an. Unter den bisherigen Gewinnern war Deutschland allerdings nur zweimal vertreten.

Wer hat gewonnen? Wie sind die Plätze verteilt worden? Welchen Platz hat Deutschland belegt? Wir haben die Details für Sie zusammengetragen.



ESC-Gewinner 2023: Wer hat gewonnen?

2023 gewann Schweden den Eurovision Song Contest. Die Schwedin Loreen holte mit ihrem Song "Tattoo" die meisten Punkte und belegte den ersten Platz. Sie erreichte mit ihrem Auftritt eine Punktzahl von 583. Das Besondere an der Sängerin ist, dass sie nicht zum ersten Mal auf der ESC-Bühne stand. Bereits 2012 ist sie für Schweden angetreten. Mit dem Song "Euphoria" ging sie damals ebenfalls als Siegerin von der Bühne. 2012 erhielt die Schwedin 372 Punkte. Wir haben Ihnen einen Steckbrief zur Gewinnerin zusammengetragen:

Name: Loreen

Loreen Geburtstag: 16. Oktober 1983

16. Oktober 1983 Sternzeichen: Waage

Waage Geburtsort: Akersberga ( Schweden )

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Ergebnisse beim ESC 2023: Punkte und Platzierungen für alle Länder

Die Gewinnerin kommt in diesem Jahr aus Schweden. Deutschland belegte den letzten Platz mit 18 Punkten. Dieser Übersicht können Sie die Punktevergabe beim ESC 2023 entnehmen:



1. Platz: Schweden (583 Punkte)

(583 Punkte) 2. Platz: Finnland (526 Punkte)

(526 Punkte) 3. Platz: Israel (362 Punkte)

4. Platz: Italien (350 Punkte)

(350 Punkte) 5. Platz: Norwegen (268 Punkte)

(268 Punkte) 6. Platz: Ukraine (243 Punkte)

(243 Punkte) 7. Platz: Belgien (182 Punkte)

(182 Punkte) 8. Platz: Estland (168 Punkte)

(168 Punkte) 9. Platz: Australien (151 Punkte)

(151 Punkte) 10. Platz: Tschechien (129 Punkte)

(129 Punkte) 11. Platz: Litauen (127 Punkte)

(127 Punkte) 12. Platz: Zypern : (126 Punkte)

: (126 Punkte) 13. Platz: Kroatien (123 Punkte)

(123 Punkte) 14. Platz: Armenien (122 Punkte)

(122 Punkte) 15. Platz: Österreich (120 Punkte)

(120 Punkte) 16. Platz: Frankreich (104 Punkte)

(104 Punkte) 17. Platz: Spanien (100 Punkte)

(100 Punkte) 18. Platz: Moldau (96 Punkte)

(96 Punkte) 19. Platz: Polen (93 Punkte)

20. Platz: Schweiz (92 Punkte)

(92 Punkte) 21. Platz: Slowenien (78 Punkte)

(78 Punkte) 22. Platz: Albanien (76 Punkte)

(76 Punkte) 23. Platz: Portugal (59 Punkte)

(59 Punkte) 24. Platz: Serbien (30 Punkte)

(30 Punkte) 25. Platz: Großbritannien (24 Punkte)

(24 Punkte) 26. Platz: Deutschland (18 Punkte)

ESC 2023: Übertragung im TV und Stream

Die Übertragung des Eurovision Song Contests wurde von der ARD übernommen. Die Show wird nicht nur jedes Jahr im Fernsehen übertragen, sondern es gibt auch zahlreiche Sendungen, die sich mit dem ESC beschäftigen. Mittlerweile gibt es sogar schon einen offiziellen ESC-Podcast.

ESC 2023: Gibt es eine Wiederholung?

Der ESC ging bis spät in die Nacht. Viele sind daher an einer Wiederholung interessiert. Hier haben wir eine Übersicht zu den möglichen Wiederholungen: