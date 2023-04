Essay von Luisa Neubauer in Abiturprüfung sorgt für "Verwunderung"

Bei der Politik-Abiturprüfung in Niedersachsen sollte ein Essay von Klimaaktivistin Luisa Neubauer analysiert werden. Die CDU-Landtagsfraktion habe das "mit Verwunderung zur Kenntnis genommen".

Ein Essay von Klimaaktivistin Luisa Neubauer im Abitur? Das gab es am Montag bei der Politik-Prüfung in Niedersachsen. Der Text mit dem Titel "Nur, weil die Richtigen regieren, wird nicht gleich richtig regiert" stammt aus dem Jahr 2022 und wurde damals bei Zeit Online veröffentlicht. Die Aufgabe der Abiturientinnen und Abiturienten war es, Neubauers Aussagen zusammenzufassen und Einflussmöglichkeiten von Bürgern, Vereinen, Parteien und sozialen Bewegungen anhand des Textes zu erläutern.

Die Klimaaktivistin reagierte auf Instagram. Sie schrieb: "Leute, was??? In Niedersachsen wurde heute Politik-Abi geschrieben und es wurde einfach ein Essay von mir behandelt." Was Neubauer offensichtlich freute, sorgte bei anderen für Unverständnis.

Neubauer-Essay in Abiturprüfung: CDU "verwundert"

Verantwortlich für die Abiturprüfungen in Niedersachsen ist Grünen-Ministerin Julia Willie Hamburg. "Wir werden als CDU-Landtagsfraktion erfragen, ob Frau Hamburg direkt oder indirekt Einfluss auf die Auswahl der Prüfung genommen hat. Und warum ausgerechnet ein Text von Klima-Aktivistin und Grünen-Mitglied Neubauer gewählt wurde", sagte Christian Fühner, bildungspolitischer Sprecher der CDU-Landtagsfraktion, gegenüber der Bild.

Die Analyse von Essays in Prüfungen sei zwar üblich, laut Fühner hätte man aber deutlich neutralere und weniger streitbare Autoren wählen können. "Dass man ausgerechnet den Text einer Aktivistin wählt, habe ich durchaus mit Verwunderung zur Kenntnis genommen." Die CDU-Landtagsfraktion wolle nun den Bewertungsmaßstab für die Prüfungen erfragen.

Fühner habe nach der Prüfung viele Nachrichten von besorgten Lehrern und Schülern bekommen. Sie würden sich Sorgen machen, dass diejenigen schlechtere Noten bekommen, die sich kritisch oder gar negativ mit dem Neubauer-Text auseinandergesetzt haben.

Kultusministerium Niedersachsen rechtfertigt Essay von Neubauer in Prüfung

Das Kultusministerium Niedersachsen erklärte der Bild, dass aufgrund der Aktualitätsbezüge aktuelle Zeitungsartikel Prüfungsgegenstand in der Abiturprüfung sein könnten. Laut einem Sprecher sei das "alles andere als ungewöhnlich".

Neben Neubauers Essay habe die zuständige Kommission zwei weitere Prüfungsvorschläge auf dem entsprechenden Anforderungsniveau erarbeitet. Diese drei Vorschläge wurden den Lehrern vorgelegt. Sie entscheiden dann jeweils auf Grundlage des eigenen Unterrichts, welche zwei Prüfungsvorschläge sie ihren Schülerinnen Schülern vorlegen. Die konnten sich in der Prüfung letztlich für einen Vorschlag entscheiden.