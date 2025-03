Feuerwehr rettet verletzte Frau aus Wohnung

Feuerwehrleute haben eine Frau aus einer verrauchten Wohnung in Mainz gerettet. Nach Angaben der Feuerwehr ist Essen auf dem Herd abgebrannt und die Wohnung voller Rauch gewesen. Sanitäter brachten die Frau am Freitagabend mit leichten Verletzungen in eine Klinik, wie ein Sprecher sagte.

Durch den piepsenden Rauchmelder sei eine andere Frau auf den Brand aufmerksam geworden, hieß es. Sie habe dann die Feuerwehr gerufen.